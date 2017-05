Beat, și-a rupt mașina în două și l-a lovit cu pumnii pe șoferul cu care s-a ciocnit

Șoferul unui BMW a pierdut controlul volanului si a lovit in plin o masina care circula regulamentar din sens opus, sâmbătă noapte, pe o șosea din Timiș, în apropiere de localitatea Honorici.

In urma impactului deosebit de violent, autoturismul BMW s-a rupt in doua oprindu-se intr-un sant de pe marginea drumului. Martorii sustin ca imediat ce s-a dat jos de la volan soferul BMW-ului s-a dus la celalalt sofer care abia se dezmeticea si i-a aplicat un pumn in plina figura dupa care a disparut in noapte. Cei prezenți la momentul accidentului mai spun ca individul care a produs accidentul părea baut.

Tanarul ranit in accident si agresat a primit ingrijiri medicale de la un echipaj al ambulantei si a fost transportat la spitalul din Lugoj. Politistii au ajuns si ei la locul accidentului pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs impactul dintre cele doua masini, dar si sa afle daca soferul care a parasit locul accidentului a consumat bauturi alcoolice.

Soferul fugar a fost gasit in iarba la cativa metri de locul accidentulu acestuia fiindu-i rău. Bărbatul a primit ingrijiri de la medicii de pe ambulanta. Politistii au anuntat ca tanarul mirosea a alcool iar la spital i-au fost recoltaate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Sursa: Lugojinfo.ro