(P) Capitala nu mai e în pericol de inundații

Furtunile și ploile torențiale, care umpleau străzile de apă în Capitală, cu ceva ani în urmă, nu mai sunt astăzi periculoase. Sistemul de canalizare din București s-a îmbunătățit, în urma mai multor investiții și reparații, iar șoferii și pietonii sunt feriți de efectele fenomenelor meteorologice care se anunță în această perioadă.

Eficiența investițiilor în rețeaua de canalizare din București a fost testată în ultimii trei ani, în urma fenomenelor meteorologice extreme, inclusiv ploi puternice, care au determinat căderi de apă cu mult peste mediile multianuale normale. “Cel mai bun exemplu pentru îmbunătățirea infrastructurii de canalizare îl reprezintă curățarea casetei de sub râul Dâmbovița. La preluarea de către Apa Nova București a casetei, am constatat că nu mai fuseseră făcute lucrări de întreținere din 1990. din această cauză, capacitatea casetei de sub râul Dâmbovița era redusă la 47%. După efectuarea lucrărilor de curățare, caseta a permis tranzitarea unor volume de apă echivalente cu volumul Lacului Morii, în august 2015, la debite similare cu cele ale Oltului”, explică Alexandru Moldovan, directorul Departamentului Operare și Mentenanță Rețele din cadrul Apa Nova București.

Subsolurile clădirilor sunt în sarcina proprietarilor

După ce au fost rezolvate principalele probleme ale rețelei de canalizare a Capitalei, Apa Nova București a început să verifice problemele punctuale, apărute în diferite zone ale orașului. S-a constatat că nevoia de a se evacua apa din subsolurile unor imobile, după ploile puternice, pornea de la necunoașterea unor obligații sau a unor probleme tehnice, de către proprietarii clădirilor. Imobilele cu aceste probleme nu aveau instalată o clapetă antirefulare, din cauza căreia se producea inundărea subsolului. “S-a constatat că multe dintre imobile fie nu au aveau deloc aceste clapete ”de sens” sau ”antirefulare”, fie erau montate greșit. Proprietarii și administrațiile de proprietari trebuie să știe că este absolut necesară amplasarea acestor clapete antirefulare, poziționeate pe instalația interioară de canalizare, care le aparține. Astfel, montarea sistemelor care să protejeze imobilele de inundarea subsolurilor intră în atribuțiile proprietarilor”, mai spune Alexandru Moldovan.