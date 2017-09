Constanța. A doua ediție a Festivalului Internațional de Teatru Independent

Cea de-a doua ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru Independent Constanţa (FITIC) începe sâmbătă, de la ora 13,00, pe scena Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski.



Evenimentul, organizat de Asociaţia Culturală Teatrelia, în perioada 2-9 septembrie, finanţat de Primăria Municipiului Constanţa, debutează cu spectacolul invitat 'Bullets Over Lipscani' (Godot Café Teatru). În distribuţie: Dan Rădulescu, Smaranda Caragea, Cătălin Babliuc. Regia: Eugen Gyemant. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.



Sâmbătă, 2 septembrie 2017



13.00-Bullets Over Lipscani (Godot Café Teatru)-Sala Mare. Cu: Dan Rădulescu, Smaranda Caragea, Cătălin Babliuc. Regia: Eugen Gyemant

16.00-Bufonii (Compania TELI)-Sala Mare - în concurs

18.00-Sâmbătă: averse! (Asociaţia Jamais Vu)-Sala Studio - în concurs

20.30-Dineu cu proşti (Teatrul Naţional 'I.L. Caragiale' Bucureşti)-Sala Mare. Cu: Horaţiu Mălăele, Ion Caramitru, Medeea Marinescu/Aylin Cadir, Alexandru Bindea, Costina Cheyrouze/ Teodora Mares, Dorin Andone/ Tomi Cristin, Alexandru Georgescu. Regie: Ion Caramitru



Duminică, 3 septembrie 2017



12.00-Avioane de hârtie (Departamentul de Arte, Universitatea Craiova)-Sala Mare -în concurs

13:00- Pe jumătate cântec (Teatrul de foc)-Sala studio-în concurs

14.10-Dramă cum laudae (Trupă Radă)-Sala Mare-în concurs

15.00-De ce fierbe copilul în mămăligă (Compania Frâu)-Sala Studio-în concurs

16.00-Buzunarul cu pâine (Godot Café Teatru)-Sală Mare-în concurs

17.00-'Romanul scriiturii. Fenomenologie şi semiotica'-Workshop de dramaturgie (Sala Mozaic)

20.30 - Gunoierul- Godot Café Teatru)- Sala Mare. Cu: Vlad Corbeanu, Andrei Mateiu, Andreea Samson/Andreea Mateiu.Regia: Gina Lazăr

20.30-Dureri fantomă (Teatrul de Artă Bucureşti)-Sala Studio-în concurs



Luni, 4 septembrie 2017



12.00- 'Munca actorului cu sine însuşi'-Workshop Artă Actorului-Sala Studio

14.00- O noapte furtunoasă (Teatrul Arte Dell'Anima)-Sala Mare-în concurs

15.30- 'Arhitectura corporala'-Workshop Teatru-dans-Sala Studio

18.00- I Love Democracy (Teatrul Spiritual)-Sala Mare-în concurs

20.30-Erotopoetica. De la Eminescu la Baudelaire cu Toma Enache, de la Maria Tănase la Edith Piaf cu Jezebel-Sala Mare. Regia: Toma Enache



Marţi, 5 septembrie 2017



12.00-All over your face (#Reactor/ Reactor de creaţie şi experimente)-Sala Mare-în concurs

13.30-Un bărbat şi mai multe femei (Teatrul T.a.C.T.)-Sala Studio-în concurs

15.00-Colonelul şi păsările (Teatrul Coquette)-Sala Mare-în concurs

18.00-Jurnalul lui Adam şi al Evei (Godot Café Teatru)-Sala Mare-în concurs

19.30-Captiv în teatru (Teatrul de Pică)-Sală Studio-în concurs

20.30-Noi 4 (Godot Café Teatru)-Sală Mare. Cu: Marius Manole, Lia Bugnar, Maria Obretin, Oana Tudor



Miercuri, 6 septembrie 2017



12.00-Ce zile frumoase (Teatrul de sufragerie)-Sala Mare-în concurs

14.30-Apoi o să crăpăm (Compania de teatru 'Clepsidra')-Sala Mare-în concurs

18.00-ADN (Bonobo) (UNATC 'I.L. Caragiale' Bucureşti)-Sala Mare-în concurs

19.00-Complet Alb (Asocia?ia ARTES, în parteneriat cu Asociaţia Nevăzătorilor, filiala Iaşi)-Sala Studio. Distribuţie: Andreea Darie, Alexandru Dobynciuc, Andreea Enciu, Ancuta Gutui, Ovidiu Ivan, Theodor Ivan, Cătălin Ştefan Mândru, Daniel Onoae. Regie: Octavian Jighirgiu

20.45-Singularity (coproducţie Teatrul Mic-Teatrul de Artă Bucureşti)-Sala Mare-în concurs



Joi, 7 septembrie 2017



12.00-D'ale carnavalului (Compania de teatru Cristi Toma)-Sala Mare-în concurs

13.30-Elida-Asociaţia Artiştilor Anonimi (Teatrul din Mansardă)-Sala Studio-în concurs 15.15-Cameristele (Universitatea de Arte 'George Enescu' Iaşi)-Sala Studio-în concurs

16.30-Love, mon amour (Teatrul Mic Sibiu)-Sala Mare-în concurs

17.00-Tu cine eşti ? (Teatrul Portabil)-Sala Studio-în concurs

19.45-Lasă-mă sa... OM! (Teatru Fix)-Sala Studio-în concurs

20.30-Varşovia: ghid turistic (Teatrul Evreiesc de Stat)-Sala Mare. Cu: Maia Morgenstern, Claudiu Istodor, Rudi Rosenfeld, Natalie Ester, Viorică Bantas. Regie: Eugen Gyemant



Vineri, 8 septembrie 2017



12.00-Dust/Praf (The Puppet Arts Program at The University of Connecticut and Connecticut Repertory Theatre)-Sala Mare-în concurs

15.15-Puşlamaua (Trupă Ştrengar)-Sala Studio-în concurs

16.00-Grooming (Compania Start)-Sala Mare-în concurs

17.00-4 femei la poliţie (Teatrul Particular Braşov)-Sala Studio-în concurs

18.00-Mioritza (Frilensar&Teatrul LUNI de la Green Hours)-Sala Mare-în concurs

19.30-Trei în dormitor (Trupă de Teatru Punct)-Sala Studio-în concurs

20.30-Păi... despre ce vorbim noi aici, domnule? (Teatrul ACT)-Sala Mare. Cu: Marcel Iureş şi George Mihăiţă. Regia: Alexandru Dabija



Sâmbătă, 9 septembrie 2017



12.00-One Life Show (Teatrul Ararat)-Sala Studio-în concurs

13.30-Lasă-mă să te sărut (Teatrul de Pică)-Sala Studio. Cu: Antonio Mînca, Sebastian Ghiţă, Gabriela Alexandru, Lavinia Alexandru, Tudor Sicomas. Regia: Tudor Sicomas

15.00-'Spatiul şi timpul teatrului. Bugetar vs independent'-Conferinţă de specialitate-Sala Mozaic

17.00-Moftul Român-Sala Mare. One man show Lari Giorgescu

18.30-Gala FITIC-Sala Mare

20.30-PODU'-Sala Mare. Cu: Horaţiu Mălăele, George Ivaşcu, Meda Victor. Regia: Horaţiu Mălăele

