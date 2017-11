Premieră în România! Primul planetariu pentru nevăzători, lansat de Complexul Astronomic din Baia Mare

Complexul Astronomic Baia Mare a lansat, miercuri, primul planetariu pentru nevăzători din România, dar şi Anuarul de Astronomie Populară, având elemente de etnocosmologie populară specifice zonei Maramureşului, proiect cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, derulat în anul 2017 şi realizat cu sprijinul unor tineri voluntari şi elevi a mai multor colegii din municipiul Baia Mare.



Aproape 100 de persoane, majoritatea nevăzători, au venit însoţiţi de familii în incinta Planetariului din Baia Mare pentru a experimenta şi atinge cu mâinile bolta cerească transpusă în două cupole, având cerul de iarnă şi cel de vară.



Managerul proiectului, Mircea Liţe, specialist în cadrul Complexului Astronomic Baia Mare, a precizat, într-o conferinţă de presă, că ideea a fost lansată de Lucian Câmpian, un nevăzător, în urmă cu un an de zile când a prins contur în cadrul unui prim proiect care s-a derulat pe parcursul anului 2016, printr-o expoziţie multisenzorială având denumirea "Cerul în mâinile tale", proiect care în 2017 s-a transformat în "Cerul în mâinile tale II - Planetariu pentru nevăzători".



"Propunerea a fost una inedită şi ne-a pus pe toţi pe gânduri, (...) e destul de complicat, dar nu imposibil să realizezi un asemenea proiect, acum, unic în România. Nici nu ştiu dacă undeva în lume nevăzătorii mai au o asemenea posibilitate să-şi imagineze cerul cu ajutorul mâinilor stând sub o cupolă. Oamenii cu dizabilităţi de vedere pot să pipăie cerul şi constelaţiile imaginate în interiorul unei cupole, rotindu-se pe un scaun, fireşte, ajutaţi. Primesc informaţii despre constelaţiile care le ating în format audio, având descrieri familiare, totul fiind imprimat pe o voce sintetică pentru că nevăzătorii sunt obişnuiţi cu astfel de sunete produse de tastatura telefonului mobil clasic sau de computer", a spus Mircea Liţe.



Acesta a menţionat că cerul aflat în cele două cupole, atins cu mâna de nevăzători, este însoţit de o aplicaţie audio care se poate descărca pe telefonul mobil sau pe pagina de internet a Observatorului Astronomic.



"Cele două cupole care imaginează cerul de vară, respectiv de iarnă, conţin mărgeluţe şi între mărgeluţe ca să fie delimitate constelaţiile sunt trase nişte fire de aţă. Pe aceste mărgeluţe şi fire de aţă, practic, persoanele cu dizabilităţi pot să-şi contureze în minte forma constelaţiilor şi să vadă exact poziţia lor, pentru că noi vedem cerul de jos în sus, iar în aceste cupole noi vedem cerul care se apropie mai mult de realitate. (...) Un nevăzător se pune pe acest fotoliu, se reglează poziţia şi înălţimea scaunului astfel încât să poată să ajungă uşor la partea din faţă a cupolei şi la partea de sus a cupolei. Să simtă linia orizontului şi partea de sus, adică zenitul. Din acest moment, însoţitorul sau un muzeograf sau specialist va descărca o aplicaţie care conţine clipuri audio cu explicaţii despre ceea ce trebuie să pipăie, să citească de fapt. Aplicaţia se poate descărca de pe Google Play ori de pe Planetariu pentru nevăzători, aplicaţie aflată pe pagina de internet a instituţiei", a spus Mircea Liţe care a prezentat funcţionarea aplicaţiei cu ajutorul unui tehnician care a implementat sistemul.



El a mai precizat că echipa de voluntari a pregătit şase colete care urmează a fi trimise unor planetarii din ţară cât şi Muzeului de Etnografie a Transilvaniei din Cluj-Napoca.



"În holul clădirii avem şase colete mamut, fiecare conţine un planetariu pentru nevăzători, colete care vor ajunge mâine (joi) la Bârlad, Galaţi, Constanţa, Craiova Bucureşti şi Cluj la Muzeul de Etnografie al Transilvaniei, iar celelalte cupole vor ajunge la planetariile din ţară, locuri care vor fi permanentizate pentru nevăzători. (...) De asemenea, primul proiect, cel al diagramelor tactile, a fost itinerat şi-n aceste localităţi, anul trecut. Acum vor avea şi ei acolo un planetariu pentru nevăzători, iar Muzeul din Cluj are o întreagă secţie dedicată persoanelor cu dizabilităţi de vedere", a mai spus Mircea Liţe.



Acesta a remarcat că fără sprijinul voluntarilor din mai multe colegii municipale, proiectul ar fi fost greu de realizat.



De asemenea, preşedinta Asociaţiei Nevăzătorilor din judeţul Maramureş, Elena Lăcătuş a mulţumit voluntarilor şi personalului din Complexul Astronomic Baia Mare pentru posibilitatea greu de conceput în a cunoaşte frumuseţea cerului cu ajutorul mâinilor şi explicaţiilor audio.



"Când iniţiezi un proiect te gândeşti la mai multe valenţe. Noi ne folosim de una din cele mai importante, iar orice lucru făcut în beneficiul cuiva cred că este crezul suprem. Noi nu am visat că putem să atingem cerul, iar cei care văd li se cuvine tot ce creează natura, iar noi le creăm în mintea noastră, uneori deformată, alteori imaginară, dar atingând această sferă eu cred că putem să realizăm frumuseţea şi diversitatea universului. Ne-am îmbogăţit nu numai noi, ci şi cei care văd din punct de vedere ştiinţific, şi nu pot decât să vă mulţumesc tuturor pentru implicare, să aveţi cât de mulţi vizitatori şi o să vă sprijinim ca munca dumneavoastră să nu fie zadarnică", a spus Elena Lăcătuş.



Totodată, directorul Complexului Astronomic Baia Mare, prof. Ovidiu Ignat, a remarcat efortul tinerilor din cadrul Asociaţiei Team for Youth Baia Mare şi a elevilor din mai multe colegii din oraş care s-au implicat şi au muncit în realizarea proiectului destinat persoanelor cu dizabilităţi de vedere. AGERPRES