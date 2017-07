Prima plajă-farmacie, pe litoralul românesc

Staţiunea Mamaia are, din această vară, pe lângă salvamari, şi o plajă pe care pot cere ajutor şi consiliere din partea specialiştilor în protecţie solară. O porţiune extinsă de plajă a fost utilată la standarde internaţionale, pentru a le oferi turiştilor şi consultanţă, în afară de confort maxim şi posibilităţi de relaxare activă.

Conceptul plajei cu spcialişti farmacişti este unic în România şi deja e foarte apreciat de turiştii de pe plaja din staţiunea Mamaia. “Este conceptul nostru. Noi am preluat o parte din plaja caare deja are un administrator şi am utilat-o cu absolut tot ce este necesar, la cele mai înalte standarde. Mai mult, sâmbăta şi duminica se poate participa la programele de yoga sau de pilates, cu instructorii noştri. Pentru că ne place relaxarea activă, pe care o recomandăm, am creat şi posibilităţi de jocuri şi concursuri pe plajă, cel mai atractiv fiind voleiul pe nisip”, explică Daniela Radu, reprezentant Sensiblu.

Conceptul oferă siguranță de toate momentele plăcute, specialişti care pot da sfaturi sănătoase, dar şi premii constând în produse de îngrijire, pe care turiştii le pot câştiga, dacă participă la concursurile organizate de reprezentanţii Sensiblu. Plaja se află în apropierea Cazinoului din staţiunea Mamaia şi oferă, pe lângă distracție în diverse forme, sfaturi de la specialişti, pentru a ajuta fiecare turist să-şi găsească produsele potrivite pentru protecţia solară sau pentru a evita unele afecțiuni specifice sezonului. Plaja pune la dispoziţia turiştilor 400 locuri pe șezlonguri terenuri de volei și fotbal, dar şi un loc special pentru copii, amenajat cu zmeie, jucării pentru nisip şi tobogan gonflabil). Nu lipsesc duşurile, dar nici spaţiul special amenajat pentru fotografii.