Anunț BOMBĂ al lui Dan Andronic: „Sebastian Ghiță are date și documente despre Kovesi”

Dan Andronic a făcut noi dezvăluiri despre Sebastian Ghiță, luni dimineață, într-o intervenție telefonică la Antena 3, unde a declarat că fostul deputat „are mult mai multe date și documente în privința altor persoane cu răspundere în stat”.

”E vorba de o schimbare și la nivel de atitudine și la nivel de înfățișare, eu chiar nu l-am recunoscut. Atunci când ne-am întâlnit, ne-am dus la restaurantul unde a fost reținut. Din întâmplare era același chelner care îl servise și în noaptea de 13 spre 14 aprilie. S-a uitat lung la el, însă nu la recunoscut, ceea ce m-a convins că nu numai mie mi s-a părut că Sebastian Ghiță arată altfel. Acum este mult mai precaut, mult mai reținut în declarații. În legătură cu momentul în care a părăsit țara, Sebatian Ghiță mi-a servit o versiune în care nu cred și nu am făcut-o publică. Sebastian Ghiță a afirmat că a difuzat toate episoadele pe care le-a înregistrat. Însă asta nu înseamnă că el nu are documente sau alte informații. Sebastian Ghiță își gestionează situația juridică pe care o are acum. Este foarte preocupat de acest episod din viața lui. A plecat pentru că s-a temut. S-a temut de integritatea lui fizică, dar și mentală. Mi s-a părut că Ghiță nu ar avea vreo prietenie în zona politică, exceptându-l pe Victor Ponta, însă nu a benificiat de vreun ajutor de la niciun om politic. Din câte știu Ghiță a fost în ochii uraganului și are mult mai multe date și documente în privința altor persoane cu răspundere în stat. Este vorba despre fosta conducere a SRI-ului, despre doamna Kovesi, Ghiță ne-a arătat doar vârful. În legătura cu perioada petrecută în arest preventiv, Ghiță mi-a spus că a avut parte de condiții la nivel de spital bun românesc. Erau patru în cameră, aveau acces la televizor, la știri prin teletext, dar și la magazin” , a declarat Dan Andronic pentru Antena 3.