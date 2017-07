Poate te-ai intrebat, macar o data, de ce site-ul tau nu apare pe prima pagina din Google, desi atunci cand cauti cuvinte reprezentative pentru nisa ta apar numai competitori. Raspunsul este simplu: pentru ca site-ul tau NU este optimizat, iar motorul de cautare NU reuseste sa recunoasca calitatea informatiei si/sau a produselor disponibile pe site-ul tau. Fara indoiala, ai constatat ca aceasta pozitionare slaba a site-ului tau nu ajuta deloc business-ul pe care il conduci sa creasca.

Avand in vedere ca algoritmii Google se schimba permanent, iar a tine pasul cu toate noutatile este destul de dificil pentru o companie care nu este de profil, este necesar sa iei in considerare contactarea unei agentii SEO. Cu o experienta de peste 5 ani in domeniu, firma SEOCupcake aplica intotdeauna strategii personalizate, iar rezultatele acestei echipe nu mai au nevoie de nicio prezentare, intrucat pozitionarile clientilor pe Google vorbesc de la sine.

In continuare, iti vom prezenta beneficiile pe care le aduce un SITE OPTIMIZAT business-ului tau si, bineinteles, decizia finala, de a apela la servicii SEO, iti apartine!

Iata de ce TREBUIE sa ai site-ul optimizat SEO:

Pentru ca vei ajunge pe prima pagina din Google.

Fara indoiala, in calitate de utilizator, atunci cand cauti ceva pe un motor de cautare, accesezi, cu precadere, site-urile care ti se afiseaza pe prima pagina si maximum pe cele de pe a doua. Acest exemplu te ajuta sa iti dai seama de ce TREBUIE, mai exact, ca site-ul tau sa ajunga cat mai sus!

Deoarece va creste numarul comenzilor/clientilor.

Optimizarea incepe cu un audit SEO care identifica punctele slabe ale site-ului tau si cu identificarea cuvintelor cheie, specifice nisei tale. Datorita faptului ca pagina ta web se va afisa in cazul cautarilor relevante, numarul comenzilor va creste. Mai exact, site-ul se va afisa pe prima pagina, atunci cand un potential client va cauta produsele/serviciile tale si probabilitatea ca el sa apeleze la tine in detrimentul competitorilor este mult mai mare comparativ cu situatia in care acesta ar aparea, sa zicem, pe a cincea pagina din Google.

Pentru ca site-ul va fi mai accesibil utilizatorilor.

Totodata, implemetarile SEO aduse site-ului tau se vor adresa, in mare parte, clientilor. Intrucat experienta acestora este definitorie pe site si Google considera timpul petrecut de un utilizator pe site factor de ranking, este necesar ca vizitatorii acestuia sa gaseasca foarte repede ceea ce cauta, dar si sa se incarce imediat, pentru ca experienta lor sa fie una relevanta. Astfel, optimizarea SEO on-page ii va face pe utilizatori sa ramana mai mult timp pe site si, poate, sa cumpere mai mult.

Deoarece va creste traficul venit de pe mobil/tableta.

Cu siguranta, traim in era digitala, iar tot mai multi utilizatori acceseaza site-urile de interes, in cea mai mare parte, de pe mobil sau tableta. Apeland la optimizarea SEO pentru site-ul tau, o sa observi o crestere semnificativa a traficului care vine de pe alte device-uri decat desktop-uri. Odata ce site-ul va fi optimizat si pe mobil, iar acesta va deveni usor de accesat pentru clienti, interactiunea cu ei va creste. Bineinteles, toate aceste date pot fi verificate oricand, din contul de Google Analytics.

Pentru ca vei beneficia continuu de consultanta SEO.

Asa cum mentionam anterior, domeniul SEO este in continua schimbare. Din aceasta cauza, cineva care nu are experienta si nu a gestionat niciodata o campanie, nu va avea rezultatele dorite si imbunatatirile nu se vor vedea, chiar daca vei aloca un buget considerabil. Bineinteles, trebuie sa ai in vedere colaborarea pe termen mediu si scurt, intrucat orice fortare este taxata de Google. Astfel, consultanta SEO se impune, daca vrei ca odata ajuns pe prima pagina sa ramai acolo. Rezultatele vor vorbi de la sine.

Asadar, vizibilitatea site-ului tau este foarte importanta pentru business-ul pe care il conduci. Beneficiile unei campanii SEO o sa le vezi in timp, insa, fara indoiala, online-ul este viitorul, iar o pozitionare de top pe cel mai folosit motor de cautare va fi definitorie pentru afacerea ta!