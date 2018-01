Legi aberante care blochează promovarea României

România turistică nu se poate promova cu tot ce are de oferit, pentru că legile din ultimii 20 de ani au blocat cam toate posibilitățile de a le arăta străinilor ce avem mai frumos. Brandul de țară e bazat pe „Grădina Carpaților” și „mult verde”, dar turiștii au nevoie și de cazare, transport, mâncare și băutură. La fel și invitații în infotripuri, care ar trebui să poată experimenta tot ce avem mai bun, pentru a putea descrie experiențele de neuitat din România. Acest lucru nu este important, însă, pentru Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței și Ministerul Finanțelor, care au impus restricții drastice, în detrimentul României și al PIB-ului țării noastre.

România și-a promovat turismul prin birourile externe, târguri de turism și infotripuri. Birourile externe au stîrnit un scandal monstruos, după ce ministrul Turismului, Mircea Dobre, a luat decizia să le desființeze, în urma analizei rezultatelor activității acestora, care arată că au fost ineficiente. Târgurile de turism la care participă România au în continuare mari probleme, cele mai multe fiind legate de restricțiile impuse de legile noastre. Dar cele mai puternic afectate sunt infotripurile, deși ar putea fi cele mai eficiente acțiuni care ar putea face cunoscută oferta turistică a țării noastre, cu o investiție minimă. Practic, jurnaliștii și bloggerii din celelalte țări sunt invitați să viziteze România și să experimenteze turismul în țara noastră, cu tot ce are mai bun, pentru a descrie ceea ce au trăit. Problema e că nu au ce experiențe să descrie, dacă sunt obligați să-și plătească singuri biletele de avion ca să ne promoveze țara, apoi sunt cazați la hoteluri de cel mult trei stele, pot să mănânce și să bea de cel mult 4,5 lei pe zi și nu pot degusta vinurile românești. Toate aceste aberații au fost impuse încă din anul 2001, prin Ordonanța 80 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice. Această ordonnață nu a fost actualizată niciodată. Infotripurile se fac, din 2012, în baza Hotărârii de Guvern 20, care se raportează, însă, tot la ordonanța 80/2001 și omite multe dintre problemele care s-ar fi putut rezolva.

Vid legislativ ignorat două decenii

„În ultimii ani, cele mai multe infotripuri pentru români au fost făcute mai mult la nivel privat. Ministerul Turismului se concentrează pe invitații străini, dar ar trebui să poată face mai mult decât acum, așa cum fac și celelalte țări. Ar trebui schimbată legea, pentru a nu mai fi restricții la numărul de stele, la cazări. Noi, când suntem invitați, ca jurnaliști sau bloggeri, în alte țări, suntem cazați la hoteluri de patru și cinci stele. Mereu, pe unde am fost invitat, am băut și vinurile cele mai bune din țara respectivă, dar în România nu se pot face degustări de vinuri într-un infotrip”, a explicat, pentru Jurnalul, Traian Bădulescu, specialist în turism. Echipa actualului minister al Turismului a reușit să găsească formula prin care să desfacă nodul gordian din legislația care, practic, ne-a sabotat economic, în ultimii 20 de ani. Urmează, însă, partea esențială: formula-minune să fie transformată în lege. „A trebuit să identificăm mai întâi toate problemele de natură juridică și legislativă care fac posibilă actuala situație, apoi am lucrat, cu echipa mea, pentru a propune acele modificări legislative de care este nevoie, astfel încât să putem avea o promovare eficientă a turismului României. Vom stabili baremele pentru cheltuielile necesare implementării programului multianual de marketing și promovare turistică. În primul rând, pentru infotrip sau presstrip avem cheltuieli specifice, pentru că nu putem promova turismul României cu cheltuieli de protocol. Noi trebuie să avem normative proprii, pentru că acestea nu sunt acțiuni de protocol, ci activități de promovare a turismului României. Vom propune o derogare de la Ordonanța 80, prin instituirea unui articol în OG 58/1998 privind activitatea de turism, în baza căruia va fi emisă o hotărâre de guvern care va stabili plafoanele maxime de cheltuieli pentru delegațiile române și străine care participă la activitatea de infotripuri. Nu a introdus nimeni un astfel de articol până acum în OG 58, în baza căreia funcționează turismul românesc, astfel încât am avut un vid legislativ, în ultimii 20 de ani. De aici au pornit toate problemele”, a explicat, pentru Jurnalul, ministrul Turismului, Mircea Dobre.

În toate țările funcționează parteneriatul public-privat, mai puțin la noi. Statul nu are voie să promoveze afacerile private, deși aceast lucru este în detrimentul bugetului statului, până la urmă. Traian Bădulescu, specialist în turism

Făcute ca sabotaj sau din lipsa de înțelegere a unor finanțiști, legile proaste ne-au adus prejudicii în ultimii 20 de ani. Nici cheltuielile cu biletele de avion nu pot fi decontate pentru jurnaliștii și bloggerii chemați în infotripuri să promoveze România. Curtea de Conturi a sancționat toate activitățile de promovare care au ignorat restricțiile legislative, iar unii angajați ai ministerului au răspuns penal după ce au încat să promoveze România eficient, încălcând prevederile legale.

Cea mai ieftină și eficientă formă de promovare a turismului României este prin infotripuri. În timp ce această activitate a fost blocată prin restricțiile legislative, au funcționat birourile externe pentru care România a plătit peste 1 milion de euro anual, iar rezultatele nu s-au văzut până acum.