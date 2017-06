Mircea Badea a găsit explicația: De ce kilogramul de cireșe este cât cel de mușchi de vită

Mircea Badea a comentat în emisiunea „În Gura Presei” un articol în care se vorbea despre prețurile per kilogram la cireșe și căpșune care au ajuns să fie cât kilogramul de mușchi de vită.

„Și, barem, dacă ai avea certitudinea că sunt neaoș românești. Știm cu toții cireșele de mai, mititele și galben-roșcate, unele chiar viermănoase, dar cu un gust incofundabil. La fel și căpșunele mici și dulci, cu aromă de fragă de pădure. Fructe care nu țineau prea mult, de era nevoie să le mănânci repede, să nu ajungă în borhotul de țuică sau în borcanul cu dulceață. Ei bine, pe tarabele din piețele marilor orașe, trufandalele noastre naționale au fost înlocuite de mult mai arătoasele cireșe grecești și căpșune din Spania sau alte țări mediteraneene. La fel s-a întâmplat și cu dovleceii, vinetele și chiar banalul păstârnac. Iar prețurile au sărit peste cel al supermarket-urilor”, a citit Mircea Badea din articol.

Realizatorul a găsit și explicația pentru prețul mare. „De aia costă cât mușchiul de vită că sunt cu viermi. Că și mușchiul de vierme, viermele e mic, dar nu are și el mușchi? Plus că fiind viermele mic și mușchiul e mai prețios. De exemplu să mănânci ceafă de porc, porcul e mare, are ceafa mare, așa că dacă vrei să mănânci menisc de colibri, păi colibri e mic”, a declarat realizatorul.