Noua firmă a lui Băsescu jr, record la intrat în datorii

Înființată de mai puţin de un an de zile, proaspăta firmă de calculatoare a nepotului fostului președinte, Dragoș Băsescu, este somată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală să își achite debitele către bugetul de stat. Potrivit bilanţului contabil publicat la începutul acestui an, SC Umbrella Mining Corporation SRL a avut o cifră de afaceri de 35.000 de euro și a înregistrat un profit net în valoare de 14.000 de euro. Este, practic, singura firmă a familiei lui Mircea Băsescu funcțională, care a ieșit pe plus în ultimul an, restul fiind fie în insolvență, fie în faliment.

SC Umbrella Mining Corporation SRL, la care este asociat Dragoș Băsescu, a primit, în luna martie a acestui an, din partea Ministerului Finanţelor Publice, ANAF – Direcția Generală a Finanțelor Publice – Serviciul de Colectare și Executări Silite din cadrul Administrației Financiare Sector 1, o scrisorică.

Mai exact, este vorba despre un anunț care atenționează, în baza articolului 44, alineat 3 din OUG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, mai multe companii care își au sediul în Sectorul 1 al Capitalei ca, “în termen de 45 de zile de la data prezentului anunț” să achite debitele către bugetul consolidat al statului, conform actelor administrative emise. Pe lista acestor firme se numără și SC Umbrella Mining SRL, pe adresa căreia a fost emisă Somația/Titlul executoriu nr. 140070 din data de 3 martie 2017.

“Jurnalul Național” a dezvăluit, anul trecut, în exclusivitate, faptul că, în așteptarea unui verdict final în procesul în care Mircea Băsescu a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare, fiul acestuia, Dragoș, revenea în forță în afaceri. Astfel, în data de 8 iunie 2016, mezinul familiei înființa, la București, o nouă companie pe nume SC Umbrella Mining SRL, alături de un anume Dumitru Ion Manea, personaj despre care există foarte puține informații publice. Societatea, cu sediul într-un apartament de bloc din apropierea Podului Grant, are un capital social de 300 de lei, împărțit în 30 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, și se ocupă, potrivit statutului, cu managementul (gestiunea și exploatarea) mijloacelor de calcul. Administratorul unic, pentru o perioadă nedeterminată, al acestei firme este chiar Dragoș Băsescu.

Deși relativ nouă, compania lui Dragoș Băsescu pare a fi una de succes. Asta reiese cel puțin din bilanţul contabil depus și publicat, la începutul acestui an, de Ministerul Finanțelor Publice. Conform acestor date, SC Umbrella Mining Corporation SRL, fără niciun angajat declarat și cu active totale imobiliare în cuantum de 252 de lei, deține active circulante în valoare de 67.736 de lei și a avut, în doar o jumătate de an, o cifră de afaceri în valoare de 156.872 de lei. Această cifră de afaceri este aceeaşi cu veniturile realizate. Compania a efectuat, în această perioadă, cheltuieli în valoare de 90.091 lei, realizând un profit net în cuantum de 62.075 de lei.

Trimis în judecată într-un dosar de șantaj instrumentat de DNA București, Dragoș Băsescu a cerut instanţei mutarea controlului judiciar la Constanța, în ciuda faptului că toate afacerile pe care le administrează își au sediul în Capitală.

Compania nepotului lui Traian Băsescu a înregistrat, într-o jumătate de an, venituri de 156.872 lei și a realizat un profit net de 62.075 lei.

Somația pentru Umbrella Mining Corporation, emisă de ANAF în 3 martie 2017