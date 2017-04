Revolta ONG-urilor poate bloca fondurile europene

Situația fondurilor europene ar putea ajunge, în curând, la fel ca în 2012, când o scrisoare trimisă la Bruxelles a dus la blocarea finanțărilor pentru România. Oficialii europeni au considerat atunci că țara noastră nu ar mai trebui să primească bani, până când nu se obțin rezultatele unei anchete, în legătură cu fraudele reclamate în scrisoare de cei nemulțimiți. Consecințele blocajului au fost devastatoare: zeci de firme falimentate, oameni care s-au sinucis, mii de oameni în șomaj. O altă scrisoare e pregătită acum, pentru Bruxelles, de 30 de ONG-uri care arată că proiectele lor au fost evaluate greșit, în mod intenționat.

România n-a reușit să deblocheze finanțările europene, după un an și jumătate de absobție aproape zero, dar deja se profilează un pericol de blocaj total, la fel ca în 2012. Proiectele depuse la sfârșitul anului trecut, pe măsurile 4.1 și 4.2 din Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost respinse în proporție de circa 80%, iar anul acesta, deși s-a redeschis axa 4.2, suma totală de finanțare nu este de 100 de milioane de euro, așa cum se așteptau cei care s-au pregătit să depună proiecte, ci de numai 7 milioane de euro - în condițiile în care valoarea unui singur proiect poate fi de 5 milioane. Furioși că au fost respinși de sistemul electronic MY SMIS (aplicația prin care se solicită finanțarea europeană n.n.) și considerându-se nedreptățiți, mai mulți deponenți se pregătesc să trimită la Bruxelles o scrisoare prin care să acuze Autoritatea de Management POCU de practici neunitare și încălcarea dreptului la egalitate de șanse. După ce va ajunge la OLAF, scrisoarea ar putea avea același efect ca cea trimisă de Marius Opran, în 2012, care a blocat finanțarea pe mai mult de un an, pentru toată România. “Ne pregătim să trimitem o scrisoare la Bruxelles, la OLAF, după ce primim rezultatele contestațiilor. Noi suntem acum în pragul falimentului, din cauza evaluării făcute neunitar. Nici măcar nu există procedură de depunere fizică a contestației. Ai voie să scrii doar patru cuvinre în secțiunea de contestații din sistemul MY SMIS. Practic, sistemul te obligă să nu scrii nimic. Alții au dat în judecată AMPOCU. Noi am făcut toți contestații, dar nici nu știm dacă vor fi luate în considerare sau când ni se va da un răspuns”, explică unul dintre reprezentanții ONG-urilor care pregătesc scrisoarea care ar putea bloca în curând fondurile europene.

Procese periculoase pe rolul instanțelor

Dacă această scrisoare va ajunge la Bruxelles împreună cu o decizie a instanței în favoarea celor care s-au plâns de felul în care s-au făcut evaluările în 2016, în timpul guvernului tehnocrat, posibilitatea de blocare a finanțărilor este mult mai mare. „Mai există un proces pe rol, de zece luni, al celor nemulțumiți de faptul că s-au prelungit termenele de depunere, deși se anunțase la început că sistemul de evaluare este pe principiul „primul venit, primul servit”. Unii s-au străduit să depună mai repede, apoi au fost defavorizați, pentru că s-a anunțat prelungirea perioadei de depunere, cu două zile înainte de închiderea depunerilor. S-au scimbat regulile în timpul jocului”, spune alt reprezentant al ONG-urilor defavorizate. Cei care au pierdut finanțările anul trecut sau anul acesta mai spun că în luna februarie a apărut un document intern care a schimbat din nou criteriile și principiile de evaluare a proiectelor, fără a fi anunțați deponenții, iar acest lucru va fi reclamat, de asemenea, la Bruxelles. „Unii au intrat în evaluare la începutul lunii octombrie, alții în noiembrie, dar ghidul intern al evaluatorilor a apărut în februarie. Este primul document intern emis de Ministerul Dezvoltării”, explică alt ONG-ist. Cei care au proiecte respinse pentru lipsa unui document care nu s-a înscris corect în sistem nu mai pot depune același proiect, chiar dacă linia a fost redeschisă, dacă au depus contestație. Regulile îi obligă să aștepte mai întâi rezultatele contestației, iar acestea au deja întârzieri de două-trei săptămâni.

ONG-urile care vor trimite scrisoarea la OLAF spun că abia din luna februarie, după lansarea documentului intern de evaluare al Minsiterului Dezvoltării s-au reluat evaluările și au fost trimise cereri de clarificări. Cei care nu au beneficiat de posibilitatea de a trimite clarificări au pierdut finanțarea.

Cum a pierdut România 3,5 miliarde de euro, după o scrisoare

Comisia Europeană a întrerupt finanţarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), în 2012, după ce Marius Opran, pe vremea aceea reprezentant al României la Bruxelles, din partea patronatelor, la Consiliul Economic și Social European (CESE), s-a supărat pe colegul lui, Ioan Cezar Corîci. Supărarea a avut la bază proiectul cu finanțare POSDRU, din 2009, pe care Corîci, președinte UGIR 1903, l-a făcut, fără să-l includă și pe Marius Opran. Este vorba despre “QualiMatch – Sistem integrat de asistenţă pentru îmbunătăţirea accesului pe piaţa muncii pe baza calificării” - POSDRU: contractul 82/5.1/S/54952, cu valoarea de 3.600.000 euro. Colegiul director al UGIR-1903 a sesizat-o pe Cristina Zevedei, directorul general al Autorităţii Manageriale (AM) POSDRU, că proiectul QualyMatch a fost aprobat ilegal. Zevedei nu a reacționat, apoi a trebuit să plece de la conducerea AMPOSDRU, după ce Marius Opran a trimis o scrisoare la Bruxelles, iar fondurile europene s-au blocat pentru un an. România a pierdut 3,5 miliarde de euro.