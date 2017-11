Uniunea Europeană va întocmi o listă neagră a paradisurilor fiscale, după dezvăluirile din "Paradise Papers"

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană vor discuta, marţi, întocmirea unei liste negre a paradisurilor fiscale din întreaga lume, au declarat, luni, pentru Reuters, mai mulţi oficiali europeni, după dezvăluirile făcute duminică de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii sub numele 'Paradise Papers'.



Includerea acestui subiect pe agenda reuniunii miniştrilor de Finanţe a venit după ce ziarul german Süddeutsche Zeitung a obţinut peste 13,5 milioane de documente financiare, provenind în special de la o firmă internaţională de avocatură cu sediul în Bermude, Appleby, care arată circuitele utilizate de persoane bogate şi companiile multinaţionale pentru a-şi muta fondurile în paradisuri fiscale.



Statele membre UE preconizau de mai multe luni să ajungă la un acord cu privire la înfiinţarea unei liste negre a paradisurilor fiscale până la finele acestui an.



Potrivit oficialilor europeni citaţi de Reuters, noile dezvăluiri din scandalul 'Paradise Papers' au făcut ca acest subiect să fie mutat mai în faţă pe agenda discuţiilor, chiar dacă o decizie finală nu va fi luată la reuniunea de marţi.



În acest moment, fiecare ţară membră UE are propria sa listă a jurisdicţiilor pe care le consideră mai puţin cooperante în materie de fiscalitate. Criteriile pentru definirea unui paradis fiscal variază foarte mult în rândul statelor membre UE. O eventuală listă neagră a UE ar avea o greutate mai mare, iar jurisdicţiile incluse pe această listă ar pute fi supuse unor sancţiuni dacă nu cooperează. Deocamdată nu există detalii cu privire la tipul sancţiunilor ce urmează să fie discutate, însă simpla includere pe această listă ar putea descuraja persoanele fizice şi companiile să plaseze bani în aceste jurisdicţii.



Pe de altă parte, unele state membre UE sunt reticente la ideea înfiinţării unei astfel de liste negre a paradisurilor fiscale, în timp ce sunt investigate pentru propriile regimuri fiscale care oferă avantaje incorecte. O serie de mici state din UE, precum Luxemburg, Malta şi Irlanda, atrag firme cu taxele lor reduse pentru companii. Unele din aceste state au fost deja sancţionate pentru acordurile lor fiscale cu companiile multinaţionale.



Pentru a depăşi reticenţa acestor state, propunerea vizând o listă neagră a paradisurilor fiscale ar urma să se aplice numai ţărilor din afara UE. În plus, statele care nu percep niciun fel de taxe pe companii vor fi considerate automat drept paradisuri fiscale, potrivit unui acord preliminar convenit anul trecut de miniştrii europeni de Finanţe.



În chestiuni care ţin de politica fiscală, Uniunea Europeană poate lua decizii numai cu sprijinul unanim al celor 28 de state membre, exceptând situaţia în care este lansată o procedură extraordinară, o opţiune care nu a fost utilizată niciodată până acum.



De asemenea, pentru a reduce atractivitatea paradisurilor fiscale, Bruxelles-ul a propus înfiinţarea unui registru public care ar arăta cine este acţionarul real al unei companii, care deseori se ascunde în spatele unor firme fantomă din jurisdicţii offshore. În plus, Bruxelles-ul a propus ca marile firme multinaţionale să fie obligate să raporteze profiturile şi taxele plătite în fiecare stat în care operează, în ideea de a afla ce parte din veniturile lor sunt înregistrate în ţările cu taxe mici.



Statele membre UE discută de mai mult timp cele două propuneri însă deocamdată nu s-a ajuns la un acord.

