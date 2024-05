Lansare de carte DECLAN DONNELLAN la Craiova | Întâlnire cu regizorul britanic în Festivalul Internațional Shakespeare 2024

Această întâlnire internațională specială se va desfăşura în cadrul celei de-a XIV-a ediţie a Festivalului Internațional Shakespeare Craiova 2024. Carmen Stanciu va prezenta evenimentul, iar Laurenţiu Tudor (directorul de ospitalitate al festivalului) va modera discuţia la care îi va avea ca invitați pe Declan Donnellan, Nick Ormerod, Oana Borș (preşedinta FCCP, redactor-şef Teatrul azi) și Matt Applewhite (director general Nick Hern Books).

Declan Donnellan (n. 1953) este regizor britanic de teatru și film, născut din părinți irlandezi. Din anul 1981, este co-fondator și director artistic al companiei de teatru Cheek by Jowl, împreună cu scenograful Nick Ormerod. Cheek by Jowl se remarcă prin accentul pus pe arta actorului și prin colaborările internaționale cu teatre și companii din Franța, Italia, Rusia, Bulgaria ș.a. Din 1989, este regizor asociat al National Theatre din Londra, unde realizează spectacole precum: Fuenteovejuna, după Lope de Vega, sau Îngeri în America, după Tony Kushner. În 2000, a creat o companie de teatru în cadrul Festivalului Cehov de la Moscova, unde a montat spectacole după textele lui Pușkin, Cehov și Shakespeare. A publicat în anul 2001 volumul Actorul și ținta pentru prima dată în limba rusă. Abia peste un an, cartea a apărut și în limba engleză, apoi a fost tradusă în alte 15 limbi. Din anul 2004, este cavaler al Artelor și Literelor al Republicii Franceze și, din 2007, este Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic. Relaţia sa cu scena românească a fost marcată de prezenţa spectacolelor sale aduse din diferite părţi ale lumii în cadrul unor evenimente precum Festivalul Internaţional Shakespeare Craiova, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, Festivalul Interferenţe din Cluj Napoca etc. La Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova a lucrat cu trupa de actori spectacolul de succes Oedip Rege (2022) – spectacol nominalizat la Premiile UNITER 2023 la categoriile „cel mai bun spectacol”, „cea mai bună regie”, „cel mai bun actor în rol principal” şi „cel mai bun actor în rol secundar”. În prezent, în repertoriul Naţionalului craiovean, dar şi în programul acestei ediţii a Festivalului Shakespeare, puteţi vedea recenta sa montare, Hamlet, cu actorul Vlad Udrescu în rolul principal.

„O carte explozivă.

Găsești în ea toată smerenia și curajul de care ai nevoie pentru a lucra în teatru.”

(Cate Blanchett)

În noul său volum, Actorul și spațiul (publicat în martie 2024 la Nick Hern Books), Declan Donnellan dezvoltă și adâncește ideile expuse în cartea sa anterioară (Actorul și ținta), explorând cel mai fertil teren al ființării, în viață și în spectacol, deopotrivă: spațiul ce ne cuprinde. Încercând să dea răspunsuri la întrebări fundamentale cu care se confruntă orice actor – „Cum pot fi mai bun? Cum creez un spațiu vital pentru personajul meu? Cum relaționez cu acel spațiu pentru a mă hrăni energetic din el?” –, Donnellan oferă un set de soluții pentru a desluși misterele teatrului. Născute din cunoașterea concretă a mecanismelor spectacolului, sfaturile sale sunt practice, ușor de aplicat și propun o reconsiderare curajoasă a modului în care este abordată actoria, pornind de la exemple bazate pe analiza detaliată a unor scene din Macbeth și modul în care funcționează soluțiile propuse în repetiții și în spectacol.

Actorul și spațiul face parte din seria Mari regizori ai lumii a Fundației Culturale „Camil Petrescu”. Colecţia cuprinde volume ale autorilor novatori de la începuturile teoriei regizorale și până în contemporaneitate, cum ar fi: E.G. Craig, V. Meyerhold, T. Kantor, J. Grotowski, P. Brook, G. Strehler, R. Wilson, L. Dodin, K. Warlikowski, P. Delbono, O. Py și, acum, D. Donnellan.

