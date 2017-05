Zeci de zboruri sunt afectate vineri de greva angajaților ROMATSA

www.jupiterimages.com Airplane flying Airplane flying

Sindicatul Serviciilor de Trafic Aerian (ATSR) va declanşa vineri, între orele 11:00 şi 13:00, o grevă de avertisment, din cauza lipsei contractului colectiv de muncă, care a expirat din data de 1 septembrie 2016, dar şi pentru că nu s-a ajuns la nicio înţelegere cu autorităţile în privinţa revendicărilor salariaţilor.



Salariaţii ROMATSA acuză lipsa unui nou contract colectiv de muncă pentru perioada 2016/2017, faptul că nu se mai fac angajări, nu există buget, iar conducerea Regiei este una interimară.



"Având în vedere că pe timpul negocierilor ce au avut loc în vederea perfectării unui nou CCM pentru perioada 2016/2017 părţile implicate în negociere, respectiv sindicatul reprezentativ ATSR, pe de o parte, şi RA ROMATSA, pe de altă parte, nu au ajuns la o înţelegere cu privire la revendicările formulate de salariaţi, sindicatul reprezentativ a obţinut acordul a mai mult de jumătate din numărul de membri ai acestuia de a declara grevă de avertisment la nivelul RA ROMATSA, toate subunităţile, în data de 12 mai 2017, între orele 11:00 - 13:00", se arată într-un document al ATSR.



În timpul grevei se va asigura mai mult de o treime din activitatea normală a ROMATSA, iar organizatorii acesteia, respectiv comisia de negociere a sindicatului ATSR, au disponibilitatea de a continua negocierile cu patronatul în vederea soluţionării revendicărilor.



Greva controlorilor de trafic aerian nu va afecta zborurile monarhilor, şefilor de stat, premierilor şi miniştrilor, zborurile misiunilor de căutare şi salvare, zborurile militare, zborurile umanitare şi zborurile de poliţie aeriană.



Controlorii de trafic avertizează că în cazul în care greva de avertisment nu are ca efect soluţionarea revendicărilor şi încheierea unui nou Contract Colectiv de Muncă vor declanşa greva generală.



Ultima grevă de avertisment declanşată de controlorii de trafic aerian a avut loc în iulie 2015 şi a afectat 22 de aterizări şi 18 decolări, adică 40 de mişcări de aeronave programate pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, conform planurilor de zbor.



Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor. ROMATSA are statut de regie autonomă autofinanţată de importanţă naţională, deţine monopolul natural al serviciilor de trafic aerian şi nu primeşte de la bugetul statului sume pentru realizarea obiectului de activitate sau pentru realizarea programului de investiţii şi dezvoltare. AGERPRES