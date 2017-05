Adunarea Parlamentară NATO, pretext pentru spart banii la Camera Deputaţilor

Adunarea Parlamentară a NATO, care va avea loc la Bucu­reşti în perioada 6-9 octombrie, a devenit pretextul perfect pentru achiziţia de limu­zine şi aparatură audio-video ultimul răcnet la Camera Deputaţilor. Peste un milion şi jumătate de euro, bani de la bugetul de stat, va cheltui camera inferioară a Parlamentului pe 25 de auto­turisme, dintre care trei limu­zine şi un sistem audio-video full HD care vor rămâne la dispoziţia Legislativului după reuniunea din octombrie.

Doar patru zile va dura cea de-a 63-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare NATO care va fi găzduită la Palatul Parla­mentului în perioada 6-9 octom­brie. Patru zile în care aleşii poporului au decis că merită orice efort pentru confortul înalţilor oaspeţi. E drept că de răsfăţ vor profita ulterior parlamentarii români, dat fiind că ei vor bene­ficia în următorii ani de luxul şi opulenţa bunurilor achiziţionate. Cum distinşii musafiri nu pot colinda Bucureştiul decât în limuzine ultima fiţă, Camera Deputaţilor a lansat pe 29 aprilie, prin SEAP, o licitaţie deschisă pentru achiziţia a 25 de a u t o t u r i s m e împărţite în trei loturi, a căror valoare totală se ridică la peste 4,7 milioane de lei, adică peste un milion de euro. Costurile vor fi suportate integral din bugetul de stat, criteriul de atribuire fiind preţul cel mai scăzut, însă puteau fi lejer ajustate pentru perioada de patru zile a reuniunii, având în vedere că pe site-urile de profil se pot închiria limuzine de ultima generaţie la un preţ de numai 500 de euro pe zi.

Trei limuzine ultimul răcnet

Camera Deputaţilor va achi­ziţiona însă trei limuzine de protocol, 19 limuzine pentru delegaţii şi alte trei autoturisme (tip Van mono­volum ) pentru transportul a mai puţin de zece persoane. Potrivit caietului de sar-cini, pentru lotul 1 de autoturisme, au fost comandate trei limuzine-berline culoarea negru metalizat, de minimum 4.000 cc şi 450 CP, care ating suta de km/h în cel mult cinci secunde, au cutie de viteze automată, tracţiune integrală şi tapiţerie din piele de nuanţă închisă compati­bilă cu nuanţa caroseriei. Printre altele, înalţii oaspeţi ai Parlamen­tului se vor bucura de climatizare automati­zată, scaune individuale pentru locurile din spate, încălzite şi ventilate, măsuţă pliabilă pentru locurile din spate, suport de pahare, cutie frigori­fică, lumini individuale pentru citit, parbriz, lunetă şi geamuri duble antiacustice şi antireflex, cu confort climatic sporit, lunetă şi geamuri laterale fumurii, cu jaluzele şi hotspot WI-FI. Lotul al doilea de auto­turisme va cuprinde 19 limu-zine de culoare negru metalizat, de minimum 1.800 cc şi 180 CP (cu tracţiune integrală, cinci locuri, tapiţerie textilă compatibilă cu nuanţa caro­seriei, airbag-uri, instalaţie automată de climatizare, lunetă şi geamuri laterale fumurii), în vreme ce pentru lotul al treilea sunt necesare trei autoturisme tip Van monovolum gri închis meta­lizaz, cu şase locuri, de minimum 2.000 cc şi 180 CP (cu scaune din piele, clima­tizare auto­m a t ă , u ş i c u l i s a n t e latelare cu a c ţ i o n a r e e l e c t r i c ă , scaune indi­v i d u a l e pentru pasa­geri, cu încălzire şi posibili­tate de întoarcere la 180 de grade, masă pliabilă culi­santă pe şine în spaţiul pentru pasageri, suporţi pahare, cutie frigorifică, mochetă).

„Obiecții? Nu sunt. Adoptat”

Potrivit stenogramei de şedinţă din data de 25 apri­lie, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a adoptat fără nicio obiecţie lista de dotări pentru orga­nizarea sesiunii NATO din perioada 6-9 octombrie (punctul 9 pe ordinea de zi). În absenţa lui Liviu Dragnea, lucrările au fost conduse de către vicepre­şedintele Camerei Deputa­ţilor, deputatul PSD Gabriel Vlase: „Obiecţii? Nu sunt. Adoptat”, a spus acesta. Din Biroul Permanent al Camerei fac parte 13 aleşi, printre care liderul PSD Liviu Dragnea (preşedinte), deputaţi i PSD Florin Iordache, Gabriel Vlase, Ioana Bram şi Georgian Pop, liberalii Cătălin Predoiu şi Mugurel Cozmanciuc, Cristian Ghinea (USR), Andrei Gerea (ALDE) şi Valeriu Steriu (PMP).

Peste 400.000 de euro pentru imagini full HD

Pe lângă milionul de euro pregătit pentru limuzine, Camera Deputaţi­lor a mai lansat o licitaţie pentru cumpărarea unui sistem audio-video complet pentru sala de plen, în valoare de 1,9 milioane lei (peste 400.000 euro), pentru asigurarea fluxului video cu circuit închis din timpul şedinţelor de plen. Noul sistem va fi format din 10 camere de filmat, display-uri şi procesatoare de grafică, iar semnalul transmis va trebui să fie full HD. Camera Deputaţilor ne-a atras atenţia că „siste­mul nu a fost comandat de deputați, ci de Secretariatul general al Camerei Deputaților”, fiind solicitat de Secretariatul general al AP NATO „pentru preluarea unor astfel de evenimente de anvergură internațională, cu o mare reprezentativitate”. Potrivit Direcţiei de comunicare a Camerei, actualul sistem audio-video care deservește sala de plen a Camerei Deputaților a fost achiziționat în anul 2005, „uzura tehnică cauzând numeroase defecțiuni”. Sistemul actual este unul analogic, iar „camerele video și restul subcomponentelor sunt depășite din punct de vedere tehnologic”.