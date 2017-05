Aleşii poporului au votat posturi călduţe la AEP, ASF şi BNR 

DIANA OROS

Plenul reunit al Parlamentului a validat, ieri, numirea fostului sena­tor ALDE Daniel Barbu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Electora­le Permanente, în vreme ce deputatul PNL Eugen Nicolăescu a fost uns viceguvernator al BNR. Legislativul a mai votat şi instalarea lui Cornel Coca Constantinescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Supreveghere Financiară.

Fost ministru al Culturii în primul Guvern Ponta, Daniel Barbu va ocupa locul rămas vacant după demisia Anei Maria Pătru din fruntea Autorităţii Elec­torale Permanente, ca urmare a votului dat ieri în Parlament. Pentru numirea fostului senator ALDE în funcţia de preşedinte al AEP au votat 241 de aleşi, în vreme ce 63 au fost împotrivă. Celă­lalt candidat la şefia AEP a fost Maria Krause, propusă de USR, expert OSCE cu o experienţă de peste 12 ani în obser­varea alegerilor în ţară şi în străinătate. Noul preşedinte al AEP a frapat în 2013, pe vremea când era ministru al Culturii, propunând desființarea programului pentru prevenirea și tratarea HIV/SIDA în favoarea Festivalului Shakespeare de la Craiova. „După părerea mea, nu suntem în Africa de Sud. Nu sunt milioane de concetăţeni afectaţi de acest hidos flagel al epocii noastre. Nu înţeleg, eu personal. Am fost cutremurat când mi-am dat seama câte Festivaluri Shakespeare sau cât de amplu am putea face evenimentul, Festivalul Shakespeare de la Craiova, dacă nu am avea acel program sau dacă acel program ar fi la jumătate”, spunea Barbu la acea vreme, declaraţie din cauza căreia a fost nevoit să demisioneze din fruntea minis­terului. Anul trecut, senatorul ALDE a comis-o din nou, afirmând că politicienii români au o ocupaţie mult mai periculoasă faţă de misiunile solda­ţilor din Afganistan. Cum şeful AEP nu poate fi membru al unui partid politic, Barbu are la dispoziţie 15 zile pentru a renunţa la această calitate. Mandatul preşedintelui AEP este de opt ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Liberalii au pactizat cu duşmanul

Pentru numirea lui Barbu la AEP au votat inclusiv parlamentari PNL, liberalii alegându-se cu funcţia de viceguver­nator al BNR şi membru în Consiliul de Administraţie pentru fostul ministru al Sănătăţii, deputatul Eugen Nicolăescu. Pentru instalarea acestuia s-au înregis­trat 275 de voturi „pentru” şi 39 „împo­trivă”, funcţia de viceguvernator al BNR, vacantă din august 2016 după demisia lui Bogdan Olteanu, fiind cedată de PSD în urma unor negocieri cu liberalii, care au pus umărul la demiterea lui Mişu Negriţoiu din fruntea ASF. Parla­mentul a mai votat ieri, cu 307 voturi „pentru” şi 10 „împotrivă” numirea lui Cornel Coca Constantinescu în funcţia de vicepreşedinte al ASF. Deocamdată, locul vacantat după demi­terea lui Mişu Negriţoiu a rămas liber, deputatul Leonardo Badea având susţinerea PSD pentru acest post. (M.G.)