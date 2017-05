Andronic „bănuieşte”, dar „nu are elemente” să dovedească 

Dan Andronic a fost audiat ieri mai bine de două ore în comisia parlamentară care anchetează fraudarea alegerilor din 2009, însă a evitat să dea răspunsuri concrete despre „cina cea de taină” din sufrageria Generalului Oprea. Unul dintre motivele invocate de patronul EvZ a fost inclusiv acela că urmează să scrie un articol cu informațiile respective, ceea ce l-ar împiedica să ofere mai multe detalii.

Pe aprcursul audierii, sena­torul PSD Mihai Fifor și repre­zentantul PMP Robert Turcescu i-au atras atenția patronului EvZ că regulamentul îl obligă să ofere comisiei toate informațiile pe care le deţine, în caz contrar putând fi acuzat de obstrucţionarea anchetei. Andronic a susținut în faţa comisiei că generalul Florian Coldea a organizat, în cursul anului 2013, o petrecere cu ocazia zilei sale de naștere, la care ar fi participat oameni din Justiție și politicieni, printre care și Liviu Dragnea, însă liderul PSD a negat categoric acest lucru. „Este total fals. Nici nu știu când e ziua domnului Coldea. Nu am fost la ziua dumnealui”, a reacţionat Dragnea. Andronic a mai spus că fostul deputat Sebastian Ghiță era „cârtiţa” din interiorul PSD care le oferea celor din SRI infor­mații preţioase cu privire la strategiile puse la cale în Kiseleff. Întrebat dacă există turnători în PSD, senatorul Mihai Fifor a spus că „sună foarte urât”, iar el speră „din toată inima” că în partid nu există astfel de persoane. Cel mai probabil, Andronic va fi chemat din nou la audieri pentru că membrii comi­siei au rămas cu multe nelămuriri după prima „spovedanie” parla­mentară. Jurnalistul a spus după audieri că lui nu i se pare că persoanele care au participat la cina din livingul Generalului Oprea au comis vreo ilegalitate. Ieri ar fi trebuit să fie audiată și Ana Maria Pătru, însă fosta șefă a AEP a solicitat o amânare pentru săptămâna viitoare.

Cele mai importante declarații date de Dan Andronic:

● Nu am niciun element că în acea seară s-au desfăşurat acţiuni care să ducă la fraudarea alegerilor. Pârghii ar fi avut, dar nu ştiu dacă le-au folosit. Nu am niciun element care să dovedească că acei oameni participau la un proces de fraudare a alegerilor.

● Întrebat de ce nu a scris despre aceste lucruri după două zile, Andronic a răspuns evaziv: „Dacă vi se pare că am făcut o infracțiune…”.

● Precizez că nu s-a stat la nicio masă, nu s-a băut niciun şpriţ, nu l-au sărbătorit nici pe Onţanu, nici Sfântul Nicolae, nici victoria lui Traian Băsescu, că la momentul acela contextul era mult mai neclar.

● Stând faţă în faţă cu doamna Kovesi, se primeau telefoane, au existat două telefoane pe care dna Kovesi le-a primit. În general, când cineva primea un telefon, ieşea din încăpere, evita să discute cu ceilalţi. Cei din living auzeau o parte a conversaţiilor.

● L a u n moment dat, d o a m n a Kovesi m-a întrebat ce facem cu ăştia de la R e a l i ­t a t e a , c u m î i potolim. Contextul a c e l u i moment era unul extrem de fierbinte, în sensul în care şi Antena 3, şi Realitatea puneau mare presiune pe ceea ce se întâmpla. Potrivit rezultatelor lor câştigase Mircea Geoană, în partea cealaltă exista un sondaj total opus. I-am răspuns, nu ştiu dacă colocvial, dar sincer: „Potoliţi-l pe Vântu şi potoliţi şi Realitatea”. A întrebat cum. Zâmbind, i-am spus: „Aveţi voi cu ce”.

● Andronic a precizat că a aflat ulterior că Sebas­tian Ghiţă a participat la întâlniri cu cei prezenţi în acea seară și că, din ce știe el, acesta le-ar fi spus unor șefi din SRI care este planul PSD de blocare a validării alegerilor: „Cred că cuiva din conducerea SRI, dar nu aş putea să vă spun exact. Cred, de fapt nu cred, bănuiesc mai mult decât cred”.

● Într-o formă sau alta, toţi erau vizaţi de o victorie a lui Mircea Geoană. Eu, personal, fusesem ameninţat de un lider al PSD, n-o s ă n ume s c p e r s o a n a pentru că nu am păstrat acel SMS, am f o s t ameninţat cu p u ş c ă r i a dacă câştigă T r a i a n B ă s e s c u . G a b r i e l O p r e a primise şi el ameninţări d e l a g r u p a re a Vanghelie - Cătălin Voicu.

● Lui Florian Coldea, în timp ce se afla într-o misiune, i s-a transmis că va ajunge ambasador în Sudan. Tot în acest context am aflat şi de discuţia pe care a avut-o Florian Coldea, cu o seară înaintea alegerilor, în noaptea de 4 spre 5, cu generalul Dumitru Iliescu, fost şef al SPP, fost consilier pe probleme de siguranţă naţională al lui Ion Iliescu, în care i-au oferit demisia în caz de victorie a lui Mircea Geoană, cerându-i doar să rămână pe un post în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii. Am făcut această infor­maţie publică, a fost confirmată de generalul Dumitru Iliescu.

● Doamna Kovesi fusese anunţată de Mircea Geoană, cu trei zile înainte de alegeri, că va fi schim­bată, întrucât obţinuse un raport nefavorabil de la CSM, iar dl Geoană a spus că, din punctul lui de vedere, este un mandat nele­gitim şi dacă pe Daniel Morar îl va păstra, pe dna Kovesi cel mai probabil o va schimba.

● Întrebat despre cum au făcut posibilă victoria lui Traian Băsescu oamenii prezenți la Oprea acasă (aşa cum a scris), Andronic a spus că s-a referit la momentele de după vot, cele referitoare la anchetarea și inculparea senatorului Cătălin Voicu.

● Gabriel Oprea a acţionat în calitate de om politic. Florian Coldea a venit şi a plecat împreună cu Kovesi. Îşi vorbeau pe numele mic. Erau relaxaţi. Nu era nimeni în costum. Era o celulă de criză dedicată unui moment de criză. S-a jucat pe muchie de cuţit. Atmo­sfera era tensionată. Gabriel Oprea l-a invitat pe George Maior, iar Maior i-a invitat pe Coldea şi Kovesi. Era o atmosferă în care oamenii discutau ca şi cum se cunoşteau de foarte mult timp. Eu atunci l-am cunoscut pe domnul Coldea prima dată.