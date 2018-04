Ce-i mai preocupă pe aleşi. De la căpuşe şi adăposturi antiaeriene, la Cambridge Analytica

Probleme care nu suferă amânare îi stârnesc şi-i mână pe aleşii noştri în fiecare zi. De aceea, parlamentarii au posibilitatea de a adresa întrebări şi interpelări către Guvern. Fireşte, aleşii sunt fie mai limbuţi, cu sute de întrebări şi interpelări la activ, cum este deputatul PMP Cornel Sămărtinean, fie mai timizi, dar atenţi la lumea celor care nu cuvântă, ca de pildă deputatul Bogdan Rodeanu de la USR cu o interpelare care atestă că multe molime se pot transmite de la căpuşă către om.

Deputatul PMP de Timiş Cornel Sămărtinean este cel mai guraliv şi curios dintre parlamentari. Interpelările şi întrebările sale atestă un spectru larg de preocupări, printre care dezvoltarea antreprenoriatului feminin, agricultura ecologică şi sistemele de irigaţii, şomajul, accesul la internet, fondurile europene, băncile de ţesuturi umane, lemnele de foc, piaţa farmaceutică, românii din Catalonia, turismul montan şi taberele şcolare. Pe răbojul din sesiunea de primăvară a interpelărilor se remarcă şi deputatul PMP de Vaslui Corneliu Bichineţ, care-l interpelează cu năduf pe ministrul Finanţelor, Eugen Tedorovici, pentru o chestiune stringentă: „Situaţia banilor recuperaţi de la jefuitori şi evazionişti”. Interpelarea lui Bichineţ are un iz de compunere, căci el îşi înmoaie pana în cerneală şi îi schiţează un portret ironic lui Teodorovici. “S-au dus vremurile când cutreieraţi neliniştit lăcaşurile de cultură, bibliotecile, cluburile. Vă ocupaţi acum de finanţele acestei ţări vlăguite. Concret. Când va recupera ANAF în 2018 din banii celor descoperiţi de fisc şi DNA drept evazionişti şi jefuitori?”, scrie Bichineţ. Deputatul PNL Sorin-Dan Moldovan are, pe de altă parte, preocupări care vizează viitorul îndepărtat şi distopic. Acesta îl interpelează pe ministrul Apărării Fifor pentru a-i clarifica stadiul în care se află „adăposturile antiaeriene din marile oraşe”. Parlamentarul remarcă: „în vreme de pace subiectul adăposturilor antiaeriene nu prezintă interes, însă în eventualitatea unui atac, ele pot face diferenţa între viaţă şi moarte”. Deputatul PSD Neculai Iftimie îi adresează o întrebare lui Petre Daea pentru a-şi lămuri o curiozitate asupra „antibioticului natural – usturoiul”. „Cunoscând tradiţia şi faima usturoiului de la Copălău, vă pun întrebarea: «S-au început procedurile pentru ca usturoiul de la Copălău să devină un brand european?»”. La secţiunea întrebări se remarcă şi deputatul PSD Costel Lupaşcu, cu o doleanţă legată de piaţa neagră de ţigarete. „Comerţul ilegal cu ţigarete se desfăşoară aproape nestingherit în pieţe, oboare, staţii de metrou. Care sunt măsurile de reducere a contrabandei?”, întreabă Lupaşcu. O interpelare din actuala legislatură adresată ministrului Sănătăţii e legată de căpuşe şi este semnată de deputatul USR Galaţi, Bogdan Rodeanu. După ce a citit studii recente ale cercetătorilor specializaţi în căpuşe, Rodeanu a constatat astfel: ”Contactul uman prin suprapunerea zonelor de recreere cu arealul biologic natural al acestor paraziţi creşte riscul de transmitere a unor boli la om” şi cere ministrului să se ocupe de situaţie. Mai conectaţi la realitatea contemporană par senatorii. Senatorul USR George-Edward Dircă îl somează cu promptitudine pe ministrul Comunicaţiilor Petru Bogdan Cojocaru să arate ce proiecte are Guvernul pentru protecţia datelor de pe reţelele de socializare, după ce informaţiile personale a peste 50 de milioane de utilizatori au fost folosite pentru a manipula electoratul la referendumul pentru Brexit şi la alegerile prezidenţiale din SUA.