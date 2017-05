Ce planuri au Orban şi Buşoi pentru viitorul PNL

Principalii candidaţi la şefia PNL au planuri diferite pentru viitorul partidului. Dacă Ludovic Orban promite o reformă internă radicală şi eradicarea practicilor subterane care au dus partidul sub 20% în preferinţele electoratului, europarlamentarul Cristian Buşoi propune abandonarea discursului anticorupţie şi focusarea PNL pe teme fiscal-economice specifice dreptei.

Orban şi Cristian Buşoi pentru Congresul PNL din 17 iunie exprimă în clar planurile celor doi pretendenţi la tronul liberalilor. În lupta pentru funcţia supremă în partid, atât fostul deputat şi ministru al Transporturilor, cât şi europarlamentarul de 39 de ani au venit cu propria ofertă electorală. „PNL Forţa Dreptei”, moţiunea depusă de Ludovic Orban, îşi propune drept obiectiv transformarea PNL în “cea mai puternică forţă politică din România” prin câştigarea următoarelor rânduri de alegeri (prezidenţiale 2019, locale şi parlamentare 2020) şi formarea Guvernului de către liberali. În programul său, Orban oferă şi soluţia pentru atingerea acestor idealuri: o schimbare din temelii a practicilor interne care au prăbuşit partidul la un scor sub 20% la ultimele alegeri. „Deciziile partidului nu mai trebuie luate în cercuri restrânse de grupuri nelegitime, ci de organismele statutare ale partidului, după o largă şi prealabilă consultare a bazei partidului; Libertatea de exprimare în interiorul partidului va fi garantată; Delictul de opinie va fi radiat din viaţa internă a partidului; Din viaţa partidului vor dispărea interimatele prelungi numite de conducerea centrală; Manipularea normei de reprezentare, selectarea după preferinţe sau criterii pesonale a delegaţilor, încălcarea secretului votului, împiedicarea reprezentării organizaţiilor incomode, manipularea bazelor de date cu membri nu vor mai fi tolerate”, se arată în moţiunea lui Orban. În plus, fostul deputat îi asigură pe liberali că vor fi promovaţi doar pe bază de competenţe politice. „Promovarea la «excepţional», aducerea traseiştilor pe final de mandate, apariţia de prospături din afara partidului la momentul întocmirii listelor cu candidaţi, trimiterea de la centru a unor candidaţi de tip Agamiţă Dandanache, numirea sau susţinerea de demnitari străini partidului sunt practici care vor dispărea din viaţa PNL”, asigură Orban. El susţine că, dacă va deveni liderul PNL, partidul va avea ca prioritate susţinerea primarilor liberali, cei care „reprezintă cartea de vizită a PNL în localităţile pe care le conduc”. Fostul ministru mai precizează că tipul politicianului arogant, „care nu ia pulsul străzii şi ştie să umble doar în limuzine cu geamuri fumurii” nu va mai avea loc în PNL sub domnia sa. Achitat pe fond în dosarul în care este acuzat că i-ar fi cerut 50.000 de euro omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu, pentru a-şi promova imaginea în campania pentru Primăria Capitalei, Orban nu se referă, în moţiunea sa, la capitolul „lupta anticorupţie”, singura trimitere către Justiţie fiind o frază în care notează că „dezechilibrul puterilor, slăbirea uneia sau alteia dintre instituţiile fundamentale ale statului (...) nu pot conduce decât spre forme inacceptabile de corupţie, de abuz şi limitare a libertăţilor individuale şi colective”.

Fără o confirmare la alegerile prezidenţiale din 2019, forţa şi reprezentativitatea PNL vor scădea, PNL riscând să ajungă să fie concurat puternic de forţe anti-sistem sau facţiuni radicale şi riscându-şi chiar existenţa. Cristian Buşoi, europarlamentar PNL

Buşoi: 45%, un obiectiv realist

De cealaltă parte, Cristian Buşoi le propune liberalilor „Partidul viitorului. Pentru o Românie dreaptă, echilibrată şi puternică”, iar soluţia europarlamentarului pleacă de la o constatare dezarmantă: electoratul PSD este unul imun la corupţia clasei politice. „PNL este în derivă pentru că PNL a pierdut avantajul poziţionării pe teme economice prin reducerea fiscalităţi - acest avantaj a fost chiar preluat de PSD - şi PNL s-a concentrat pe Justiţie, în condiţiile în care scorul PSD nu poate fi scăzut pe teme de Justiţie, pentru că electoratul PSD este indiferent la această temă, iar PNL nici nu creşte în bazinul său pentru că nu mai oferă nici mesaje economice oamenilor deschişi spre PNL”, susţine Buşoi. Europarlamentarul dă asigurări că Justiţia va rămâne o temă importantă în lupta cu PSD, însă tema prioritară a PNL trebuie să devină economia şi fiscalitatea. Optimist, Buşoi apreciază că după unificarea dreptei, noul PNL poate miza pe un bazin de 42-45% din opţiunile electorale, „un obiectiv realist, care trebuie fixat strategic”. Buşoi avansează şi ideea unui nou proiect de ţară, care să transforme România în „cel mai pro-european stat la graniţa răsăriteană a UE”, prin aderarea la moneda Euro, intrarea în spaţiul Schengen şi finalizarea MCV. În plan economic, eurodeputatul susţine reducerea rolului statului în economie, păstrarea cotei unice, taxare zero pentru înfiinţarea de firme şi contribuţii sociale zero pentru locurile de muncă nou create. Buşoi dă asigurări că blaturile cu PSD vor dispărea din viaţa liberalilor, în condiţiile în care „orice compromis politic cu PSD aduce o sancţionare clară din partea electoratului”, iar „colaborarea guvernamentală cu PSD a însemnat pierderea propriei identităţi politice”. Europarlamentarul îşi mai propune ca obiectiv „stoparea guvernării populiste a PSD”. „PNL are obligaţia politică să adune în jurul său fiecare parlamentar care se opune guvernării populiste a PSD şi să schimbe, în Parlament, Guvernul României”, asigură Buşoi.