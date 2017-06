Coldea a avut şi el „activităţi private”

Generalul Florian Coldea, fost primadjunct al directorului SRI, a transmis, ieri, Comisiei parlamentare care anchetează alegerile din 2009, o scrisoare în care precizează că pe data de 6 decembrie 2009, când a avut loc finala prezidenţială dintre Traian Băsescu şi Mircea Geoană, nu a auzit nicio informaţie despre presupusa fraudare a scrutinului. Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, a trimis şi ea o depeşă prin care anunţă Comisia că nu se va prezenta astăzi la audieri.

Generalul SRI (r) Florian Coldea le-a transmis parlamentarilor din comisia de anchetă că în cursul zilei de 6 decembrie 2009, cât şi ulterior, a desfăşurat „activităţi circumscrise apărării, promovării intereselor de securitate ale statului român şi protejării cetăţenilor României”, dar, ca orice alt cetăţean, a avut „ocazional” şi activităţi cu caracter privat. Coldea nu a lămurit însă cu subiect şi predicat dacă a fost prezent în casa lui Gabriel Oprea în noaptea finalei prezidenţiale dintre Geoană şi Băsescu. „În mod firesc, ca orice cetăţean, ocazional am avut şi activităţi cu caracter privat fără nicio legătură cu atribuţiile mele de serviciu sau care să implice calitatea mea profesională. Menţionez că aceste activităţi, deşi private, se supun prevederilor din normele şi regulamentele militare aplicabile personalului SRI şi nu au afectat în niciun fel conduita mea profesională sau îndeplinirea sarcinilor de serviciu”, a transmis Coldea. El nu a precizat însă dacă se va prezenta astăzi la audierile comisiei. Şefa DNA Laura Codruţa Kovesi a trimis şi ea o nouă scrisoare prin care anunţă Comisia că va declina şi a doua invitaţie, având în vedere că nu are cunoştinţă „despre aspecte de natură să servească la aflarea adevărului”. Audiat ieri în Parlament, fostul ministru de Interne Dan Nica a susţinut că, în opinia sa, alegerile prezidenţiale din 2009, au fost fraudate. „Eu, bazându-mă doar pe probele pe care eu le-am avut, pot să vă spun că rezultatul oficial anunţat şi rezultatul real nu a fost acelaşi, au fost rezultate diferite. Deci o dovadă mai clară de fraudă nu am văzut în viaţa mea şi cred şi sper că nu voi vedea niciodată”, a spus Nica.