Dragnea despre renunţarea la TVA zero la imobiliare şi publicitate: Beneficiarii au cerut

DIANA OROS

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că se intenţionează renunţarea la cota de TVA zero pentru imobiliare şi publicitate, menţionând că acest lucru a fost cerut de beneficiari, care susţin că măsura poate avea efecte perverse.



"Da, este (adevărată informaţia referitoare la TVA - n.r.), pentru că de asta am şi lungit-o atât de mult, pentru că cei din domeniul publicităţii şi din zona presei au spus că această măsură, chiar dacă poate avea efecte bune, poate avea şi efecte perverse, în sensul că ar trebui să aştepte mult la rambursarea de TVA. Şi cei din zona de construcţii de locuinţe la fel. Din moment ce ei, cei care erau beneficiarii, nu sunt de acord, rămânem doar cu zero la imputurile în agricultură, pentru că acolo situaţia este inversă. Ei sunt obligaţi să vândă cu TVA zero produsele, în schimb imputurile intră cu TVA şi tot aşa aşteaptă până se rambursează TVA", a precizat Liviu Dragnea, întrebat dacă sunt adevărate informaţiile potrivit cărora s-ar renunţa la TVA zero pentru imobiliare şi pentru publicitate.



Întrebat în legătură cu promisiunile din programul de guvernare pe această temă, Dragnea a spus: "Toate promisiunile erau pentru beneficiari, dacă beneficiarii spun că această măsură îi deranjează...". AGERPRES