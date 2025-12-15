Fost ministru al Justiției: „Marinescu se face că nu vede și nu aude; Savonea să își dea demisia!”

Fostul ministru USR al Justiției aduce critici actualului ministru, de la PSD.

Radu Marinescu se face că nu vede și nu aude, spune la RFI deputatul Stelian Ion, fost ministru de resort.

„În momentul în care s-a format Guvernul, am discutat aceste probleme, nu vă imaginați că erau necunoscute, am fost cu ele pe masă, le-am vorbit și domnul Marinescu ridica din umeri și spunea că nu a auzit de așa ceva”, afirmă Ion.

Stelian Ion crede că Lia Savonea ar trebui să-și dea demisia după documentarul Recorder care evidențiază problemele din Justiție, ce au dus la achitări și prescrierea unor fapte.

„În opinia mea, președinta Înaltei Curți ar fi trebuit să-și dea demisia, pentru că este clar că e o problemă acolo, nu iese fum fără foc. Toate chestiunile semnalate de-a lungul timpului cu privire la activitatea sa conduc spre un astfel de deznodământ (...). În loc să facă un pas în spate, domnia sa apasă pedala și mai mult”, mai spune Ion.

Fostul ministru USR al Justiției consideră că actualul ministru, Radu Marinescu (PSD), are de dat unele explicații în Parlament, după documentarul Recorder: „Domnul ministru Marinescu se face că nu vede și nu aude despre aceste probleme. În momentul în care s-a format Guvernul, le-am discutat, nu vă imaginați că erau necunoscute, am fost cu ele pe masă, le-am vorbit și domnul Marinescu ridica din umeri și spunea că nu a auzit de așa ceva, nu știe să existe astfel de probleme și că va face o analiză. Au trecut câteva luni de zile, iată, societatea întreagă a văzut foarte clar descris public acest fenomen, domnul ministru nu poate să se facă în continuare că nu vede aceste lucruri. Din cauza asta, l-am invitat și la Ora Guvernului, să ne explice ce are de gând să facă”.

Stelian Ion spune că fostul ministru al Justiției Cătălin Predoiu (PNL) trebuie să ofere unele lămuriri: „Fiecare are o responsabilitate, așa cum a spus premierul Ilie Bolojan, pentru activitatea sa în cadrul Guvernului și domnul Cătălin Predoiu cred că este persoana care a deținut cei mai mulți ani acest portofoliu. Sigur, ar trebui să-și asume răspunderea și să vină cu explicații și să facă în consecință”.

(sursa: Mediafax)