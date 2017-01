Grindeanu: Nu am de gând să mai accept decât o colaborare de tip instituţional cu preşedintele

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, duminică, la Antena 3, că nu va mai accepta decât o colaborare de tip instituţional cu preşedintele Klaus Iohannis.



"Eu nu o să merg la Cotroceni, să dau buzna să urc dealul fără să mă anunţ sau să-l anunţe aghiotantul meu pe aghiotantul domnului preşedinte. Eu am înţeles această colaborare de tip instituţional se pare că într-un alt mod. Se pare că modul în care am înţeles această colaborare a fost speculat politic şi nu am de gând să mai accept decât o colaborare de tip instituţional", a spus Grindeanu.



Premierul a precizat că în dimineaţa în care şeful statului a venit la Guvern, el a aflat de venirea preşedintelui de la aghiotant.



"Eu (...) în acea dimineaţă am aflat de venirea domnului preşedinte, de la aghiotant, că se îndreaptă spre noi domnul preşedinte. Aghiotantul a aflat de la omologul său din partea cealaltă", a adăugat prim-ministrul. www.agerpres.ro