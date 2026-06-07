Medic rezident găsit mort în toaleta Spitalului Floreasca, în timpul gărzii

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, medicul era rezident în anul V și intrase de gardă în cursul dimineții. După mai multe ore în care colegii nu au mai reușit să ia legătura cu el, au început căutările în spital.

Bărbatul a fost găsit fără suflare într-o toaletă a unității sanitare. Colegii și personalul medical au intervenit imediat și au încercat să îl resusciteze, însă manevrele nu au avut rezultat. Decesul a fost declarat la scurt timp.

La fața locului au fost chemați polițiști și procurori, care au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Una dintre principalele ipoteze analizate de anchetatori este cea a unei posibile sinucideri. Potrivit unor surse apropiate investigației, pe corpul medicului ar fi fost observate urme care ar putea indica administrarea unei substanțe injectabile, scrie antena3.ro

Anchetatorii verifică și varianta unei posibile supradoze, însă cauza exactă a morții va putea fi stabilită doar după efectuarea necropsiei și a analizelor toxicologice.

Surse din mediul medical spun că tânărul medic era apreciat de colegi și considerat un profesionist dedicat. Cei care l-au cunoscut îl descriu drept un medic foarte bine pregătit, implicat în activitatea sa și fără probleme cunoscute la locul de muncă.

Potrivit acelorași surse, acesta lasă în urmă doi copii mici.

Tragedia readuce în atenție presiunea uriașă la care sunt supuși medicii din spitalele din România. Gărzile prelungite, programul încărcat și deficitul de personal sunt probleme semnalate de ani de zile de cadrele medicale. Conform datelor vehiculate în mediul medical, aproape 50 de medici din România și-ar fi pierdut viața în timpul gărzilor sau la scurt timp după acestea în ultimele două decenii.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs decesul.