Calendar BAC 2026: Datele examenelor, contestațiilor și rezultatelor finale

Ministerul Educației a publicat calendarul oficial al examenului, iar primele probe încep chiar săptămâna viitoare. Elevii vor susține mai întâi evaluările competențelor, urmând ca probele scrise să aibă loc la sfârșitul lunii iunie.

Când încep probele la Bacalaureat 2026

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat debutează în luna iunie cu evaluarea competențelor lingvistice și digitale.

Elevii din clasele terminale au încheiat cursurile pe 4 iunie.

Calendarul evaluării competențelor

8 – 10 iunie 2026: Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (Proba A)

Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română (Proba A) 10 – 11 iunie 2026: Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă (Proba B)

Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba maternă (Proba B) 11 – 12 iunie 2026: Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională (Proba C)

Evaluarea competențelor într-o limbă de circulație internațională (Proba C) 15 – 17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale (Proba D)

Calendarul probelor scrise la BAC 2026

Probele scrise vor începe la finalul lunii iunie și se vor desfășura după următorul program:

29 iunie 2026: Limba și literatura română

Limba și literatura română 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului

Proba obligatorie a profilului 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării

Proba la alegere a profilului și specializării 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă

Când se afișează rezultatele

Primele rezultate ale sesiunii de vară vor fi publicate pe 7 iulie 2026, până la ora 12:00.

În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații vor putea consulta lucrările și vor putea depune contestații.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă pe 8 și 9 iulie, iar soluționarea acestora va avea loc în perioada 9-10 iulie.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie 2026.

Calendarul sesiunii de toamnă

Elevii care nu promovează examenul în prima sesiune vor avea o nouă șansă în luna august.

Înscrierea candidaților

14 – 21 iulie 2026

Evaluarea competențelor

3 – 4 august: Proba A

Proba A 4 – 5 august: Proba B

Proba B 5 – 6 august: Proba D

Proba D 6 – 7 august: Proba C

Probele scrise

10 august: Limba și literatura română

Limba și literatura română 11 august: Proba obligatorie a profilului

Proba obligatorie a profilului 12 august: Proba la alegere a profilului și specializării

Proba la alegere a profilului și specializării 13 august: Limba și literatura maternă

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale pe 24 august 2026, după soluționarea contestațiilor.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru promovarea examenului

Pentru a promova Bacalaureatul 2026, candidații trebuie să îndeplinească simultan trei condiții:

să participe la toate probele de evaluare a competențelor;

să obțină minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;

să obțină media generală minimum 6 la probele scrise.

Bacalaureatul rămâne cel mai important examen pentru absolvenții de liceu, fiind necesar atât pentru admiterea la facultate, cât și pentru numeroase oportunități profesionale.