Grupurile de prietenie parlamentară, între simple şuete şi mize politice

Karina Knapek

Teoretic, grupurile de prietenie parlamentară sunt un prilej pentru relaţii bilaterale între oficiali şi omologii lor. Grupurile cu impact, de pildă cu SUA sau Franţa, ar trebui să cimenteze relaţiile externe ale Parlamentului. Însă demnitarii români nu sunt scorţoşi sau blocaţi doar în prietenii oportuniste, aşa că s-au împrietenit şi cu Costa Rica sau Coasta de Fildeş. Parlamentarii spun că încă tânjesc după întâlniri oficiale, fie ele în dezorganizatul Congo sau în austera Germanie.

În fapt, ei nu trebuie să îmbrace foarte des ţinute solemne. Evenimentele sunt rare şi par mai degrabă şuete decât întrevederi cu miză. Unele grupuri care ar trebui să înlesnească relaţiile diplomatice sunt doar pe hârtie. Zvonurile la nivel înalt atestă că raporturile României cu China sunt vagi, deşi sfatul e să ne strecurăm pe sub „pielea chinezilor”, spun voci versate în politica externă. „Nu am fost chemat la nicio întâlnire. Nu m-a contactat nimeni. Singura mea legătură cu grupurile din care fac parte a fost ziua în care am fost nominalizat”, admite deputatul PNL Gigel Sorinel Ştirbu, membru în grupul de prietenie cu China. Deputaţii şi senatorii USR, abia descinşi în viaţa politică românească, deplâng soarta grupurilor de prietenie care există ca abstracţiuni. Senatorul Vlad Alexandrescu, membru în grupul cu Franţa, spune că grupul e pasiv. „De când am intrat noi (USR – n.r.) în Parlament, n-au fost întâlniri cu grupurile de prietenie. Ar trebui să se activeze, mai ales cel cu Franţa”, a spus Alexandrescu.

Niciun leu pentru diplomaţie

Deşi grupurile par himerice, totuşi nu consumă fonduri în van. Există un fond pentru deplasări, dar retragerile de bani trebuie aprobate de Biroul Permanent „Eu zic că merită investiţia. Eu sunt cu Elveţia, de pildă, pot spune că a venit un secretar de stat din Ministerul Educaţiei şi am vorbit despre învăţământ. În mandatul trecut am fost în grupul cu Marea Britanie, au venit cei din Parlamentul britanic, am stat cu ei la dejun”, povesteşte Florica Cherecheş, deputat PNL. Titus Corlăţean, desemnat în grupurile de prietenie PRO – America, dar şi cu Franţa, fost ministru de Externe, face o analiză amănunţită. Vicisitudinea e că accentul pe politica internă haotică eclipsează acordurile externe. „Eu am tot încercat să-i îmboldesc pe parlamentari. Am un proiect legat de un schimb de experienţă la nivel senatorial cu Franţa. Cu SUA simt nevoia de activitate acum, sub majoritate republicană. Însă americanii nu prea se deplasează, poate doar la Adunarea Parlamentară NATO. Ar trebui ca România să facă un efort bugetar”, crede Corlăţean.

INFO

Legături primejdioase îl leagă pe Dragnea de Brazilia. Şeful PSD figurează în grupul de prietenie parlamentară cu ţara asociată îndeobşte cu numele său.

CASETĂ1

O relaţie (ne)ortodoxă

Relaţiile România – Rusia au fost nefaste de-a lungul timpului. Azi sunt pe muchie. Dar în grupul de prietenie cu Rusia nu se întâmplă nimic, se confesează deputatul PNL Vasile Gudu. Pe parlamentari îi străbate doar fiorul religios când vine vorba de amicii muscali. „Am solicitat ambasadorului prin grupul de prietenie să ne întâlnim cu Kiril, Patriarhul Rusiei, dar nu s-a putut”, spune Gudu.

CASETĂ2

Prieteni de peste mări. Din Costa Rica, în Congo

„Vreţi să faceţi mişto de mine?”, răspunde deputatul liberal Cristian Buican la întrebarea despre ce evenimente au avut loc în grupul de amiciţie cu Costa Rica. Buican e suspicios, dar deputatul PSD Sorin Marica, membru în acelaşi grup, elucidează enigma. „N-a fost nicio întâlnire cu Costa Rica”. Demnitarii români n-au văzut la faţă nici vreun parlamentar panamez, spune deputatul PNL Romeo Florin Nicoară, membru la Panama. Florin Iordache, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, spune că uzanţa e respectată cu congolezii. „Ne întâlnim de Ziua Naţională a ţării lor, mai vin parlamentari de acolo care şi-au făcut studiile în România”. Cu Coasta de Fildeş au făcut o “bisericuţă” pe proiecte culturale. „Scriitori din Coasta de Fildeş vor participa la un festival literar în România”, spune senatorul USR Dan Lungu, preşedintele grupului de prietenie cu republica africană.

O parte dintre aleşi sunt încă nemulţumiţi de stadiul diplomaţiei parlamentare