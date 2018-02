Iohannis spune că le-a spus lui Dragnea și premierului că este nemulțumit faţă de scandalul legat de Justiţie

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că s-a întâlnit joi cu premierul Viorica Dăncilă şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, prilej cu care şi-a exprimat nemulţumirea privind ultimele scandaluri referitoare la DNA.



"Am avut în această după-amiază o întâlnire despre care cred că este bine să ştiţi - am primit pe doamna prim-ministru Dăncilă şi pe domnul preşedinte Dragnea aici, la Cotroceni. Această întâlnire a fost planificată încă din seara când a avut loc depunerea jurământului din partea noului Guvern şi rostul acestei întâlniri a fost de a defini cadrul colaborării instituţionale între mine şi noul Guvern. Am discutat în cadrul acestei întâlniri despre nevoia de colaborare în unele proiecte care sunt de importanţă naţională şi aş menţiona câteva pe care le-am şi discutat. Primul şi cel mai important - pregătirea pentru Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Al doilea mare program naţional este, evident, Centenarul. Centenarul nu este doar al cuiva, este al României şi al românilor şi cred că este nevoie de o coordonare a acţiunilor. (...) Şi, da, am discutat şi despre Justiţie şi despre ce s-a convenit cu ministrul Justiţiei şi mi-am exprimat şi nemulţumirea că există un nou scandal legat de Justiţie, mai exact de DNA, în spaţiul public", a declarat şeful statului, la Palatul Cotroceni.



El a precizat că premierul i-a comunicat că îi lasă "mână liberă" ministrului Tudorel Toader. "Doamna prim-ministru mi-a relatat, foarte pe scurt, desigur, că a avut o discuţie cu dl ministru al Justiţiei, căruia îi lasă mână liberă în ce priveşte această chestiune legată de DNA. Şi, la puţin timp după aceea, aţi putut urmări poziţia ministrului Justiţiei, care ne-a informat că ne va informa", a adăugat Iohannis.



Un alt proiect în care preşedintele doreşte să colaboreze cu Guvernul şi cu majoritatea parlamentară se referă la organizarea "Summitului celor trei mări" la Bucureşti, prilej cu care a invitat mai mulţi şefi de stat. "I-am invitat pentru această toamnă la un summit pe mai mulţi preşedinţi din regiunea noastră, un summit care se numeşte 'Summitul celor trei mări' - şi aici varianta opţională - e nevoie de colaborarea bună cu Guvernul", a detaliat Klaus Iohannis.



Întrebat de ce l-a chemat pe Liviu Dragnea, şi pe preşedintele Senatului nu, Iohannis a spus: "Cu ocazia festivităţii de învestitură, am fost întrebat dacă după câteva zile de exerciţiu al funcţiunii de prim-ministru voi fi de acord să avem o întâlnire între noi trei şi am fost de acord şi astăzi am avut această întâlnire".



Potrivit şefului statului, "Justiţia se înfăptuieşte în sala de judecată". "În această situaţie nu mă văd chemat să mediez între DNA şi persoane inculpate, nici nu este nevoie. În această speţă, judecătorii îşi vor spune cuvântul, după care vom afla concluziile", a afirmat Klaus Iohannis. AGERPRES