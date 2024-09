Oprah Winfrey, eveniment de susținere pentru Kamala Harris cu zeci de celebrități. Julia Roberts, Ben Stiller sau Meryl Streep s-au alăturat campaniei

Winfrey a găzduit evenimentul „Unite for America” împreună cu grupul de activiști Win with Black Women, cu scopul de a înscrie oamenii la vot și de a o susține pe Harris în state precum Pennsylvania, Georgia și Michigan, care vor decide alegerile din 5 noiembrie.

Shanette Williams, mama lui Amber Nicole Thurman, o femeie de 28 de ani din Georgia care a murit în august 2022 după o întârziere a tratamentului în spital legată de legile restrictive ale statului privind avortul, a spus audienței: „Vă uitați la o mamă care este distrusă, cea mai mare durere pe care o poate simți vreodată o mamă, un părinte”.

Harris a răspuns: „Sunt atât de tristă. Iar curajul de care ați dat dovadă cu toții este extraordinar”. Mulți dintre cei aproximativ 400 de spectatori din studio erau în lacrimi.

