Liviu Dragnea i-a luat jucăria lui Şerban Nicolae 

DIANA OROS

Senatorul Şerban Nicolae a fost „decapitat”, ieri, în şedinţa Comitetului Executiv al PSD. Liviu Dragnea l-a lăsat fără funcția de preşedinte al Comisiei juridice şi lider al grupului senatorial. Dragnea a declarat că amendamentele favorabile corup­ţilor au fost promovate de Şerban Nicolae fără mandat de la partid şi a lăsat de înţeles că PSD ar putea abandona Legea graţierii. La şefia Comisi­ei juridice din Senat va fi instalat fostul ministru al Justiţiei, Robert Cazanciuc, în timp ce Mihai Fifor va reveni în fruntea senatorilor PSD.

Potrivit unor surse prezente la şedinţă, Liviu Dragnea l-a întrebat de mai multe ori pe Şerban Nicolae dacă el l-a pus să susţină amendamentele favorabile corupţilor pentru a-l ajuta personal. Sena­torul PSD a garantat în faţa CEx-ului că graţierea corupţilor nu a fost ordin pe unitate, că nu Dragnea i-a dictat demersul, însă nimeni din lumea Justiţiei nu i-ar fi criticat amendamentele propuse. Mai mult, Şerban Nicolae a zgândărit orgoliul pesediştilor, atrăgându-le atenţia că partidul „este mereu în defensivă pe subiectul Justiţie”. La rândul său, Liviu Dragnea le-a amintit membrilor de partid că el a spus public că nu susţine graţierea faptelor de corupţie şi i-a cerut lui Şerban Nicolae să se retragă singur din fruntea Comi­siei juridice şi a grupului din Senat. Juristul PSD a refuzat umilinţa, astfel că „decapitarea” s-a decis la vot cu o singură abţi­nere (Codrin Ştefănescu). „Prioritatea PSD o reprezintă aplicarea programului de guvernare, nu graţierea faptelor de corupţie. Membrii din Comisia juridică nu au avut mandat de la partid să susţină graţierea faptelor de corupţie”, a spus Dragnea după şedinţă.

Nicolae Bacalbaşa, out pentru şase luni

În locul lui Şerban Nicolae, în fruntea Comisiei juridice din Senat va fi promovat Robert Cazan­ciuc, fost ministru al Justi­ţiei î n Guvernul Ponta. În iunie 2015, mai mulţi lideri jude­ţeni ai PSD au cerut înlocuire a lui Cazanciuc din fruntea Justiţiei, pe motiv că acesta era „prea moale” şi nu lua nicio măsură împotriva abuzurilor DNA. În schimb, postul de lider al senatorilor PSD va fi preluat de Mihai Fifor, cel care a mai condus grupul senatorial şi legislatura trecută. În privinţa Legii graţierii, Liviu Dragnea a lăsat de înţeles că PSD ar putea abandona proiectul, însă o decizie în această privinţă va fi luată în coaliţia de guvernare. „Trebuie să ne gândim serios dacă această lege mai e oportună. Când va ajunge în Camera Depu­taţilor, eu n-o să-i dau drumul la dezbateri şi discuţii şi analize până când vom înţelege de fapt care trebuie să fie rolul acestei legi”, a spus şeful PSD. În CEx-ul de ieri s-a mai decis suspendarea din partid pe o perioadă de şase luni a deputatului Nicolae Bacalbaşa, după limbajul suburban şi gesturile obscene făcute marţi în plenul Camerei. „Din punct de vedere uman, am răspuns la o provocare în timp ce eram huiduit. Oricum, nu am avut niciun fel de atitudine imorală”, s-a apărat Bacalbaşa.