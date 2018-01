Mesaj criptic din partea lui Liviu Dragnea înaintea CExN

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că va vota în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD "ca de obicei, cu partidul".



"Ca de obicei, cu partidul. Vorbim după CExN", a spus Dragnea, întrebat de jurnalişti pe această temă.



"Vreau să vă spun doar atât, că în toată perioada asta n-am ieşit în nicio apariţie publică, doar am citit scrisori, am urmărit apariţii publice şi atât. O să vorbesc acum la CExN", a precizat preşedintele PSD înaintea reuniunii.



Întrebat cine trebuie să plece - Mihai Tudose sau Carmen Dan, Dragnea a răspuns: "Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem".



El a susţinut că nu ştie despre existenţa vreunei scrisori în PSD şi nici nu a dorit să precizeze dacă Mihai Fifor este printre favoriţi. AGERPRES