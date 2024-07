Elon Musk deschide în următoarele săptămâni prima investiţie Tesla de la zero din România

Cererea ridicată pentru maşinile Tesla pe piaţa locală i-a determinat pe americani să accelereze investiţiile pe plan local şi să extindă reţeaua.

În următoarele săptămâni cel mai probabil va fi deschis noul showroom dedicat mărcii, investiţie realizată direct de compania condusă de Elon Musk. Informaţii cu privire la suprafaţă sau valoarea investiţiei nu au fost comunicate, Tesla fiind de departe cel mai discret brand auto la nivel mondial, anunță Ziarul Financiar.

Primul centru integrat Tesla de pe piaţa locală este amplasat lângă birourile Swan din Pipera Nord.

Zona Pipera din Voluntari este una cu o densitate mare de centre auto - Renault-Dacia, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Porsche, Bentley, Lamborghini, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Jeep sunt câteva dintre mărcile cu showroomuri pe o distanţă de doar câteva sute de metri. Astfel sediul Tesla va fi amplasat vizavi de clădirea în care îşi au birourile cei de la Michelin România sau Ford România Services, compania naţională de vânzări a americanilor de la Ford.

Tesla are la Bucureşti un birou oficial din 2021, iar mallul Promenada a fost locul unde au afişat oficial şi prima maşină Constructorul american livrează maşini de pe două platforme, una fiind la un dealer auto din estul Capitalei, unde are şi o parte din service închiriată pentru Tesla Service Centre, dar şi un Tesla Store pe post de showroom.

Tesla are o abordare diferită faţă de alte mărci - nu are dealeri sau importatori, ci doar reprezentanţe directe, iar maşinile se comandă şi configurează online. Datorită cultului mărcii, Tesla a reuşit să se impună la nivel mondial şi inclusiv în România, cu investiţii minime.

Tesla Motors România a rulat în 2022 afaceri de 54 mil. euro, în creştere cu 267% faţă de 2021, primul an de prezenţă în România. Profitul net a fost de aproape de 700.000 de euro, iar echipa locală număra atunci 14 angajaţi. În primele 5 luni din 2024 Tesla a înregistrat 1.365 de maşini noi, în creştere cu 75% faţă perioada similară din 2023.

Deschiderea de la Bucureşti are loc la doi ani de la inaugurarea celui din Budapesta. Pe de altă parte, Tesla a investit direct în România într-un centru complet nou, pe când la Budapesta a deschis într-un fost centru Toyota. Mai mult, în România vânzările Tesla în 2023 au fost aproape duble faţă de cele din Ungaria, cu precizarea că pe plan local în 2023 programul Rabla Plus venea cu un bonus de 10.000 de euro, faţă de 5.000 în 2024. Mai mult, în România Tesla are deja staţii Supercharger în Timişoara, Cluj, Sibiu, Craiova, Bucureşti şi Constanţa şi vor mai urma Braşov în 2024, Deva în 2026, Bacău în 2025 şi Iaşi în 2026 - în acest caz, momentul locul exact urmează a fi stabilite ulterior, potrivit siteului oficial Tesla. Mai mult, Bucureştiul a intrat şi pe harta Cybertruck Odyssey, program prin care americanii au adus şi prezentat pick-upul Cybertruck în versiune Cyberbeast de 834 CP şi care poate accelera de la 0 la 100 km/h în 2,6 secunde, mai repede chiar şi decât un Ferrari. Camioneta produsă în uzina Tesla din Texas, Statele Unite nu poate fi înmatriculată în Europa din cauza designului care nu respectă normele de siguranţă din Europa pentru pietoni şi sistemului de direcţie electronic, fără coloană de direcţie, dar livrările sale au demarat în Statele Unite. Turul a debutat la Berlin şi include oraşe precum Stockholm, Düsseldorf, Malmö sau Monte Carlo.

(sursa: Mediafax)