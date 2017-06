Mult circ şi mascaradă la audierile din „comisia Andronic”

Bogdan Iurascu/Intact Images

Audierile din comisia parlamentară înființată pentru a face lumină în cazul alegerilor din 2009 s-au transformat ieri într-un talk show de prost gust, cu accente tabloide. Generalul Oprea a refuzat să se prezinte în Parlament, transmițându-le aleşilor să ceară acordul procurorilor pentru a-l audia, iar apropiaţii săi, Anghel Iordănescu şi Neculai Onţanu, au folosit aceeaşi tactică, refuzând să dea detalii despre cina cea de taină pe motiv că există un dosar penal la Parchet în aceeaşi cauză.

Generalul Oprea, personajul-cheie din naraţiunea lui Dan Andronic, le-a trimis parlamentarilor o depeşă prin care le-a cerut să solicite acordul procurorilor dacă vor să-l asculte. Audiat, în luna aprilie, ca martor în dosarul deschis de Parchet în aceeaşi cauză, fostul lider UNPR susţine că audierea sa în comisie ar putea încălca caracterul nepublic al urmăririi penale, motiv pentru care Parlamentul ar avea nevoie de aprobarea procurorilor pentru a-l chema la audieri. După flitul primit din partea lui Oprea, aleşii s-au lovit şi de atitudinea sfidătoare a apropiaţilor Generalului. Vrednici purtători de stele pe umeri, Neculai Onţanu şi Anghel Iordănescu au oferit declaraţii vagi şi neconcludente, invocând, la rândul lor, ancheta Parchetului în aceeaşi speţă. „A fost o seară în care am urmărit dezbaterile de la televiziunile de știri, exit poll-urile, s-a discutat pe marginea alegerilor, eram curioşi să aflăm care vor fi rezultatele finale. Mai pot să adaug că pe lângă comentariile legate de aceste rezultate s-a discutat şi despre fotbal, unii dintre cei prezenţi erau amatori de fotbal”, a povestit Generalul Iordănescu. Acesta a fost momentul în care deputatul PMP Robert Turcescu a părăsit lucrările comisiei acuzând ridicolul situaţiei şi faptul că ceea ce se întâmplă „este realmente o mascaradă”.

Cum anticipam: marea Comisie de anchetă s-a transformat într-un fâs! Pesediştii sunt în offside grav, am văzut asta mai clar ca niciodată pe faţa lui Nicolicea. De Cătăniciu nici nu mai vorbesc... Robert Turcescu, deputat PMP

O oră s-a vorbit despre sufrageria lui Gabriel Oprea

La rândul său, fostul edil Neculai Onțanu le-a spus aleşilor că nu i-a văzut pe Coldea, Kovesi sau Maior acasă la Oprea, singurii pe care i-a întâlnit fiind Generalul Oprea şi Puiu Iordănescu. Apoi, dezbaterea a alunecat către subiectele arzătoare ale ţării, „tipologia sufrageriilor din România” și mobila lui Oprea fiind dezbătute timp de aproape o oră. Mihai Goţiu (USR) l-a întrebat pe Onţanu cum arăta casa lui Oprea şi la ce etaj avea sufrageria, iar Steluţa Cătăniciu (ALDE) a fost curioasă dacă celebra suflagerie era mobilată, recomandându-i fostului edil să facă diferenţa între „mobila de sufragerie şi cea de birou”. Mai mult, Cătăniciu i-a spus la un moment dat lui Onţanu că „parlamentarii nu sunt făcuţi la apelul bocancilor”, aşa cum sunt generalii care se perindă prin faţa comisiei, întrebându-l dacă atunci când a intrat pe uşa casei lui Oprea „a urcat nişte scări” sau a mers „într-un hol, într-o altă cameră”. „Aş dori să mi se pună întrebări fireşti, normale, nu pe unde am intrat eu în casa domnului Oprea. Sigur că pe uşă am intrat. Dacă răspunsul meu că am intrat pe uşă este nelalocul lui atunci ce să spun, că am intrat pe acoperiş?” , a răbufnit Onţanu. Fostul edil s-a contrat pe parcursul audierilor şi cu senatorul Mihai Goţiu, amintindu-i acestuia de celebra poză în care apare dormind pe plajă. „Dacă un senator al României, întrebarea principală este aceea pe unde aţi intrat în locuinţa cuiva este relevantă, atunci, iertaţi-mă, că am serioase semne de întrebare. Nu eram sub influenţa alcoolului, cum sunt unii, căzuţi pe jos”, l-a atacat Onţanu. Ulterior, fostul lider UNPR a povestit că sufrageria lui Oprea „avea o lustră”, fiind „o cameră mobilată din casa unui om”. „Credeţi că eu mă uitam atunci special ca să mă întrebaţi dumneavoastră după 8-9 ani ce era în camera domnului Oprea? Era camera unui om, cum aveţi şi dumneavoastră”, a spus Onţanu. „Dumneavoastră nu aveţi de unde să ştiţi cum am eu în cameră”, a replicat Cătăniciu.