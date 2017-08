Năstase: Nu sunt de acord cu multe decizii ale lui Dragnea, dar el trebuie respectat ca președinte PSD

Fostul premier Adrian Năstase a declarat, vineri, că el nu este de acord cu multe decizii ale președintelui PSD Liviu Dragnea, dar a adăugat că acesta trebuie respectat în calitatea sa de șef al partidului.

"Acum este președintele partidului și câtă vreme este președinte partidului, trebuie să se bucure de respectul datorat. Nu sunt de acord cu multe dintre deciziile lui. Pe unele i le-am transmis direct, despre altele am scris", a afirmat Năstase la Antena 3, precizând că s-a întâlnit ultima dată cu Dragnea în urmă cu două sau trei luni, când acesta l-a vizitat la Fundația Titulescu.

Întrebat dacă este posibil scenariul prezentat de Victor Ponta în care actualul premier Mihai Tudose să îi ia locul lui Dragnea în fruntea PSD, Năstase a spus că partidul are alte probleme acum, iar Dragnea trebuie să fie conștient de aceste lucruri.

"Partidul are alte probleme, după părerea mea, și Dragnea ar trebui să fie conștient de lucrul acesta. A reluat ședințele Biroului Permanent, dar la prima nu a participat. Eu cred că la a doua ar trebui să participe. Ar trebui organizat săptămânal. Ar trebui partidul să gândească o strategie politică pentru următorii ani. Ar trebui partidul (...) să facă ceea ce deja a făcut PNL, am impresia urmând sugestiile mele, și anume să creeze departamente și un guvern din umbră. Nu e cazul cu un guvern din umbră când ești la putere, dar departamentele ajută în primul rând să construiești liderii de mâine. Deci practic, partidul și-a consumat resursele în mare măsură și cred că în acest moment este foarte important ca partidul să își refacă aceste resurse. Ați mai auzit ceva de Institutul Șincai, Institutul Social Democrat? El este blocat, e nevoie de un președinte acolo. E nevoie de cursuri de formare. Aceste lucruri sunt importante și vom vedea peste un an, doi, trei, cine va fi în locul lui Dragnea sau nu va fi", a explicat Năstase.

Fostul premier și președinte al PSD a mai atras atenția că formațiunea "nu mai are în momentul de față relații externe la nivel de partide" și că ar trebui restabilite asemenea contacte.

AGERPRES