Orban: Prin motivarea CCR este încălcat principiul constituţional al independenţei justiţiei

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, joi, că prin motivarea Curţii Constituţionale cu privire la revocarea şefei Direcţiei Naţionale Anticorupţie este încălcat principiul constituţional al independenţei justiţiei.



"În ultimele luni am asistat la crearea unei majorităţi toxice în CCR de către un clan politic certat cu legea care are un singur obiectiv: folosind CCR, să calce în picioare independenţa justiţiei şi să pună punct oricărei activităţi a procurorilor privitor la lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. În urma deciziei CCR, am exprimat un punct de vedere, în schimb, după o analiză a motivaţiei prezentate public astăzi (...), trag un semnal de alarmă că lucrurile sunt mult mai grave în motivare decât în decizia propriu zisă. Prin motivarea CCR, practic, este încălcat principiul constituţional al independenţi justiţiei, este încălcată independenţa procurorilor, procurorii sunt transformaţi în agenţi ai puterii executive şi sunt transformaţi în slugi ale ministrului justiţiei, care este numit politic şi care poate exercita un control politic partinic asupra Ministerului Public, parchetelor şi procurorilor", a afirmat Orban într-o conferinţă de presă susţinută la sediul PNL.



El a mai susţinut că, prin toate enunţurile din cuprinsul motivării CCR, România revine "la perioada sovietică, precum şi la perioada de dinaintea integrării în Uniunea Europeană".



"Nu pot să nu reamintesc faptul că, poate simbolic, preşedintele CCR, înainte de emiterea acestei motivaţii, a făcut o vizită cel puţin ciudată în Rusia, la Sankt Petersburg. Ne întoarcem la perioada de dinainte de integrarea în Uniunea Europeană, iar motivarea, aşa cum este ea construită, cu certitudine este contrară unor prevederi constituţionale cât se poate de clare. În primul rând, mă refer la prevederea constituţională care consacră rolul CSM de garant al independenţei justiţiei", a spus liderul PNL.



Potrivit acestuia, CCR anulează rolul constituţional al CSM şi îl scoate complet din dispozitivul organizării sistemului de justiţie, "lăsând, practic (...), la bunul plac al unui ministru toate deciziile legate de activitatea procurorilor".



"CCR îşi depăşeşte atributele sale constituţionale", a apreciat Orban. Liderul liberal a denunţat "un plan mai amplu de călcare în picioare a democraţiei, de capturare a instituţiilor statului de către un clan toxic, care atacă democraţia, valorile şi principiile fundamentale ce stau la baza Uniunii Europene".



Orban a amintit, în context, de aprobarea de către Parlament a Legii 304, în baza căreia procurorii ierarhic superiori pot să anuleze rezoluţiile procurorilor de caz, nu numai pe motive de legalitate, ci şi pe motive de oportunitate.



"Practic, se construieşte un sistem ierarhic prin care orice procuror care va îndrăzni să iniţieze o anchetă privitoare la un potentat al zilei, la un membru al guvernului sau la un om care face parte din puterea executivă poate fi redus la tăcere şi orice anchetă derulată de un procuror împotriva unei exponent al puterii poate fi sistată de procurorul ierarhic superior. Dacă acceptăm această situaţie, ministrul justiţiei va numi procurori-şefi după bunul său plac iar aceşti procurori-şefi vor anula, conform dreptului dobândit prin modificarea Legii 304, orice fel de rezoluţie pe care o va da un procuror de caz în speţă de corupţie la deţinători de putere", a argumentat Orban.



Preşedintele PNL a mai semnalat faptul că România se află în continuare sub incidenţa Mecanismului de Cooperare şi Verificare iar în rapoartele în cadrul acestuia a apărut clar cerinţa independenţei procurorilor şi a justiţiei, în ansamblul său.



"Nu pot să înţeleg cum CCR face abstracţie de apartenenţa României la UE şi de obligaţia constituţională a respectării oricărei prevederi din tratate sau din regulamente. (...) CRR nu are calitatea de a impune preşedintelui să ia sau nu o decizie în domeniul competenţelor sale. (...) Preşedintele României trebuie să vegheze la respectarea Constituţiei inclusiv de către CCR, pentru că nu scrie nicăieri în Constituţia României că există posiblitatea constituţională şi legală ca CCR să încalce Constituţia României", a adăugat Ludovic Orban.



Liderul liberalilor şi-a exprimat convingerea că preşedintele Iohannis "ştie ce să facă". "Să nu anticipăm o decizie a preşedintelui. Preşedintele a spus că respectă foarte clar Constituţia României şi independenţa procurorilor. (...) Măcar nu au îndrăznit să îi impună un termen preşedintelui. Nu am crezut că la 28 de ani de la Revoluţie pot exista nişte oameni în CCR care pot să scrie asemenea inepţii care ţin de regimul trecut. Nu ne întorc la perioada Năstase - Stănoiu, ne întorc la perioada mult anterioară, înainte de democraţie. (...) Conform minţii tulburate a majorităţii din CCR, preşedintele n-ar avea voie să refuze această propunere de demitere a procurorului general sau a unui procuror-şef. E noaptea minţii!", a susţinut acesta.



Orban şi-a încheiat conferinţa cu o glumă: "Sunt convins că va mai fi un miting la Bucureşti, dar un miting de sărbătorire a Simonei Halep la Roland Garros, căreia îi urez 'succes!'".



Curtea Constituţională a României a publicat joi motivarea deciziei prin care a stabilit că preşedintele României urmează să emită decretul de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, fiind constatată existenţa unui conflict juridic de natură constituţională generat de refuzul şefului statului de a da curs propunerii de revocare formulată de ministrul justiţiei. AGERPRES