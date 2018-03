Organizaţia PSD- Dolj susţine menţinerea lui Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte al partidului

Cei 175 de delegaţi ai PSD Dolj vor susţine, la Congresul extraordinar al partidului din 10 martie, menţinerea în funcţia de preşedinte al formaţiunii a lui Liviu Dragnea, iar pentru funcţia de preşedinte executiv propun şi susţin candidatura lui Marian Neacşu, actual secretar general al Partidului Social Democrat.



Decizia a fost luată, sâmbătă, în cadrul Conferinţei Extraordinare Judeţene a PSD Dolj, în care s-a votat şi o rezoluţie de susţinere a Liei Olguţa Vasilescu, preşedintele PSD Craiova, şi a lui Paul Stănescu, preşedintele PSD Olt, pentru funcţiile de vicepreşedinţi ai partidului. Organizaţia judeţeană va susţine la Congres şi menţinerea prevederii statutare de alegere a preşedintelui partidului de către toţi membrii PSD.



"Având în vedere prevederea statutară de alegerea a preşedintelui de către toţi membrii de partid şi rezultatul scrutinului organizat în 2015, la care domnul Liviu Dragnea a obţinut peste 420.000 de voturi, şi menţinerea actuală a acestei prevederi din statut, la Congresul din 10 martie 2018, PSD Dolj susţine atât menţinerea prevederii statutare a alegerii preşedintelui de partid de către toţi membrii de partid, cât şi susţinerea în continuare a domnului Liviu Dragnea pentru funcţia de preşedinte al partidului. Această susţinere este şi rezultatul activităţii preşedintelui Liviu Dragnea la alegerile parlamentare din decembrie 2016, în baza unui program de guvernare elaborat pentru prima dată în România de către un partid politic, dar mai ales pentru modul de îndeplinire a tuturor prevederilor sau angajamentelor asumate prin acest program. Noi, cei de la Dolj, am fost susţinuţi permanent de către domnul Liviu Dragnea, indiferent de funcţia pe care a ocupat-o, foarte multe obiective din judeţ fiind realizate cu susţinerea domniei sale împreună cu autorităţile publice locale şi Guvernul României", a afirmat preşedintele executiv al PSD Dolj, deputatul Ion Călin, dând citire rezoluţiei adoptate în cadrul Conferinţei Extraordinare a organizaţiei judeţene.



Preşedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a precizat că la Congresul din 10 martie, organizaţia judeţeană va avea 175 de delegaţi, iar aceştia îi vor mai susţine pe Marian Neacşu, pentru funcţia de preşedinte executiv, şi pe Lia Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu - pentru funcţiile de vicepreşedinţi.



"PSD Dolj are 175 de delegaţi, cel mai mare număr de delegaţi pe care îl are o organizaţie judeţeană. Pentru funcţia de preşedinte executiv, PSD Dolj propune şi susţine candidatura lui Marian Neacşu, actual secretar general al PSD, care pe parcusul exercitării acestui mandat a demonstrat capacitatea organizatorică, pregătire politică şi profesională şi a promovat principii echidistante faţă de toate organizaţiile judeţene. Pentru funcţia de vicepreşedinte al partidului, organizaţia noastră susţine candidatura doamnei Lia Olguţa Vasilescu, preşedinte PSD Craiova, şi a domnului Paul Stănescu, preşedintele PSD Olt", a spus Manda. AGERPRES