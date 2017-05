PNL, scindat între ardeleni şi regăţeni înainte de Congres

CONSTANTIN DUMA / AGERPRES FOTO

Fractura dintre liberalii ardeleni şi liderii PNL din sudul ţării devine tot mai evidentă pe măsură ce se apropie Congresul PNL din 17 iunie. Liberalii din Ardeal se laudă că doar ei mai ţin partidul pe linia de plutire, iar cei din vechiul regat nu fac decât să consume voturile pe care ei le generează. Majoritatea liberalilor ardeleni îl susţin pe Ludovic Orban în cursa pentru şefia PNL şi spun că euro­parlamentarul Cristian Buşoi este reprezentantul „coope­rativei” care a prăbuşit partidul la 20%.

Lupta dintre susţinătorii lui Ludovic Orban şi tabăra lui Cristian Buşoi scoate tot mai mult la iveală scindarea PNL între liderii din Ardeal şi cei din sudul ţării. Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, unul dintre greii din spatele lui Orban, a turnat gaz pe foc înainte de Congresul din 17 iunie. „Plastic, cei care îl susţin pe Ludovic Orban suntem cea mai mare parte cei care generăm voturi, iar cei care îl susţin pe domnul Buşoi sunt cea mai mare parte cei care consumă voturi de la PNL”, a acuzat liderul PNL Bihor. Bolojan l-a arătat cu degetul pe Buşoi pentru rezultatele proaste obţinute de filiala din Capitală, afirmând că acesta „nu are echipament de lider”, iar toţi primarii cu rezultate din partid îl susţin pe Orban, cu excepţia lui Emil Boc, care nu se va pronunţa, şi a lui Nicolae Robu, despre care spune că are „o relaţie personală” cu Buşoi. În replică, euro­parlamentarul l-a îndemnat pe Bolojan să îşi amintească faptul că „este printre cei câţiva care au girat şi pus în practică strategia dezas­truoasa la parlamentare”, edilul fiind secretarul general al PNL în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 2016. „Nu am o problema că mă critică; e normal, suntem în competiţie internă, deşi nu sunt în competiţie directă cu dumnealui, pentru că nu şi-a asumat o candidatură. Cred însă că este jignitor să lase de înţeles că oameni ca Nicolae Robu, Daniel Buda, Marian Petrache, Vasile Iliuţă, Marcel Vela, Mugur Cozmanciuc şi alţi colegi, care au semnat moţi­unea mea, sunt consumatori de voturi”, a reacţionat Buşoi.

Este o greșeală și un lucru urât să împarți PNL între răi și buni, între vest și sud. Gândirea aceasta ne-a adus unde suntem. Cristian Buşoi, europarlamentar PNL

Transilvania e salvarea

Fractura dintre liberalii din sud şi filialele din Ardeal a fost confirmată şi de celălalt candidat la şefia PNL, milio­narul Viorel Cataramă. Acesta susţine că partidul se află pe linia de plutire doar datorită filialelor din Transilvania şi că fără acestea PNL ar fi „mult mai jos”. „Un partid cu poten­ţial de 50% a ajuns la 10% în Bucureşti şi la nivel de ţară la 20%. Această contraperfor­manţă este susţinută de Ardeal. Dacă nu ar exista Ardealul, PNL ar fi mult mai jos. Situaţia aceasta nu poate fi întoarsă decât cu ajutorul Ardealului”, le-a spus Cataramă liberalilor clujeni. Chiar dacă majoritatea filialelor din Ardeal îl susţin pe Ludovic Orban, Buşoi are sprijinul edilului Nicolae Robu, liderul PNL Timiş şi pe acela al europarlamentarului Daniel Buda, şeful PNL Cluj. Dele­gaţii clujeni vor vota însă liber la Congresul din iunie, fără a exista o directivă expresă a filialei judeţene. PNL Argeş a decis să voteze moţiunea lui Orban la Congres.