Scandal la Washington: ale cui interese servesc ambasadorii SUA? Întrebări valabile şi la Bucureşti

Un uriaș scandal politic este în curs în Albania după ce ambasadorul Statelor Unite l-a acuzat deschis pe Procurorul General al țării că se opune reformelor sistemului juridic. Procurorul general, la rândul lui, a respins aceste acuzații și l-a reclamat pe ambasadorul Donald Lu pentru imixtiuni în anchete și jocuri politice sub influența lui George Soros. Ca represalii, Ambasada SUA a retras vizele de intrare în Statele Unite mai multor procurori.

Scandalul a pornit, potrivit publicației Independent Balkan News Agency, când ambasadorul american a cerut oprirea anchetei deschise de Parchet împotriva companiei petroliere Bankers Petroleum. Publicația detaliază în articolul ,,Open war between Albanian Prosecution and US ambassador” escaladarea conflictului care este justificat de Donald Lu ca un demers pentru lupta împotriva corupției din Albania. Procurorul general Adriatik Llalla declară însă că proiectele de reformare a justitiei, inspirate de filiera Soros, sunt anticonstituționale, încalcă drepturile omului și nu au fost acceptate de Comisia de la Veneția.

Reacție dură a presei la Washington

Implicarea ambasadorului american în Albania de partea unor partide sau companii, prin atacarea deschisă a unor instituții din sistemul de justiție, a declanșat o reacție dură a unei publicații cu mare influență în capitala Statelor Unite. În 9 februarie, cotidianul Washington Times, apropiat de Partidul Republican, publică articolul cu titlul tranșant ,,Soros-Infected State Department plays political games in Albania”. Autorul articolului, Todd Wood, pune din start întrebări de principiu care au o puternică legătură nu doar cu situația din Albania, ci au corespondent în comportamentul ambasadorilor Statelor Unite sau al unor reprezentanți ai Departamentului de Stat care s-au perindat pe la București în ultimii ani: ,,Este OK pentru un ambasador al SUA să șantajeze un partid politic pentru folosul altor părți într-o țară străină? Este OK pentru un ambasador al SUA să impună decizii în politica guvernului unei țări străine sub amenințarea de «consecințe» în cazul că nu urmează cum dictează el? Este acceptabil pentru un ambasador al SUA să impună agenda unui miliardar maghiaro-american și a organizațiilor finanțate de el și nu interesele guvernului SUA , în țări care includ un proces democratic deschis și capacitatea instituțiilor guvernamentale străine de a-și îndeplini mandatele?”.

O stare care poate fi translatată şi la noi

Articolul descrie starea de revoltă din Albania față de imixtiunile ambasadorului Donald Lu în favoarea premierului Rama și ,,pedepsirea” opoziției și a procurorilor care anchetează politicieni corupți. Procurorul general spune că mișcările ambasadorului sunt ,,tipice Soros, vizând manipularea opiniei publice și destabilizarea instituțiilor”. Todd Wood subliniază în analiza cazului din Albania o stare care poate fi translată și în România: ,,Toată acțiunea unui diplomat american destinată să susțină un singur partid în defavoarea altuia într-o țară străină este anti-democratică, anti-americană și incompatibilă cu ceea ce Statele Unite reprezintă. Crearea unui sistem de Justiţie captiv pentru o parte este exact contrariul scopului prevăzut de reformele judiciare” (sublinierea noastră). În finalul articolului, autorul crede că Trump și noul Secretar de Stat Tillerson vor examina imparțialitatea ambasadorului Lu și sugerează o misiune de ,,curățire a grajdurilor din Foggy Bottom”, cartierul unde se află Departamentul de Stat.