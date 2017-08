Subiectele de pe agenda întâlnirii PSD de la mare 

Liviu Dragnea s-a întors din vacanţă decis să tempereze avântul premierului Mihai Tudose, care a criticat mai mulţi membri ai Executivului în ultima perioadă. Liderul PSD ar urma să își întărească poziția în partid la Comitetul Executiv care va avea loc mâine la Constanţa, mai ales că a reușit recent o mișcare cel puțin surprinzătoare: s-a împăcat peste noapte cu fostul premier Sorin Grindeanu.

Președintele PSD Liviu Dragnea intenţionează să-şi conso­lideze imaginea în partid în cadrul CEx-ului de la malul mării şi să îi arate premierului Mihai Tudose până unde i se întinde plapuma în actul de guvernare. În plus, Dragnea ar vrea să îngroape definitiv orice discuție despre eventu­alele remanieri guvernamentale, susţin surse politice.

Obiceiul pe care și l-a format premierul în ultima vreme, acela de a-i muştrului pe membrii cabinetului de faţă cu televiziu­nile, la începutul ședințelor de Guvern, a fost interpretat de Liviu Dragnea ca o încercare de știrbire a autorității sale în partid şi un semn că Mihai Tudose începe să-şi afirme independenţa faţă de premierul din umbră.

În plus, prim-ministrul l-ar fi enervat și mai tare pe Dragnea când a lăsat să se înțeleagă că nu exclude posibilitatea unor remanieri guvernamentale, declarând că nici el, nici colegii săi „nu sunt pe vecie” în Executiv. În plus, Dragnea s-a declarat mulţumit de activitatea ministrului Trans­porturilor, Răzvan Cuc, deşi acesta a ieşit „şifonat” dintr-o dispută verbală cu premierul Mihai Tudose pe tema situaţiei de la TAROM. „Da, eu sunt mulţumit. Nu am fost mulţumit de activitatea ministrului Orban cât a fost la Transporturi”, a declarat, ironic, liderul PSD.

Din Maldive direct la Guvern

Prima acțiune prin care liderul PSD a vrut să domolească avântul premierului Mihai Tudose a fost descinderea de la Palatul Victoria la scurt timp după întoarcerea din concediul petrecut în Maldive. Alături de oamenii săi de încredere, vicepre­mierii Sevil Shhaideh și Marcel Ciolacu, dar și de președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, Liviu Dragnea a discutat mai bine de cinci ore cu premierul Mihai Tudose despre ce trebuie să facă Guvernul în perioada imediat următoare. „Sunt multe proiecte de lege (inițiate de către Executiv – n.r.) și am stabilit un oarecare grafic și o oarecare ritmicitate, în așa fel încât să fie adoptate într-un ritm firesc. Totodată, am discutat și despre proiectul de buget”, a explicat liderul PSD la finalul discuției avute luni la Guvern. Despre acest grafic, dar și despre strategia pe care social-demo­crații o vor urma în sesiunea parlamentară de toamnă se va discuta aplicat în cadrul şedinţei CEx la Constanţa.

Sorin Grindeanu s-a împăcat cu „călăul” Dragnea

Pe alt front politic, Liviu Dragnea și fostul premier Sorin Grindeanu ar fi îngropat securea războiului după o întâlnire de taină care a avut loc în urmă cu câteva zile, susţin surse politice. Discuția dintre cei doi, prima după moțiunea de cenzură depusă de PSD împotriva propriului Guvern, ar fi pus la punct toate detaliile împăcării. Astfel, pentru a nu demara un proiect politic împotriva PSD alături de Victor Ponta, fostul premier Sorin Grindeanu ar urma să fie numit în funcţia de consul sau ambasador al României la Chișinău. Grindeanu are de partea sa întreaga organizaţie PSD Timiş, care numără şase parla­mentari. Fostul premier a confirmat, ieri, discuția avută cu Liviu Dragnea despre care a spus că a fost una „constructivă și, deopotrivă, amicală”. De asemenea, Grindeanu a dat de înțeles că a fost iertat de liderul PSD, măcar parțial, pentru faptul că nu a dorit să își dea demisia din fruntea Executivului, provocând astfel o criză politică fără precedent în PSD. „Când doi oameni maturi care își doresc stabilitate pentru această țară stau din nou la aceeași masă, este clar că își doresc amândoi un partid puternic și nedivizat care să guverneze spre binele cetățe­nilor”, a spus Grindeanu într-un interviu pentru stiripesurse.ro.