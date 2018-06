Urmărire penală pentru înaltă trădare

DIICOT a început urmărirea penală in rem pentru înaltă trădare în cazul plângerii făcute de către preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva primului-ministru Viorica Dăncilă. Anunţul oficial a fost făcut ieri, deşi urmărirea penală fusese declanşată de pe 6 iunie.

„La data de 07.06.2018 s-a început urmărirea penală in rem (cauza Dăncilă/Orban) pentru săvărşirea infracţiunii prevăzute de art.398 Cod Penal (înaltă trădare) raportat la articolul 394 lit.b şi articolul 407 al.1 Cod Penal (divulgarea sectetului care periclitează securitatea naţională)”, a trnasmis DIICOT. Pe 6 iunie, Daniel Horodniceanu, procurorul-şef al DIICOT, preciza că în această speţă vor fi solicitate informaţii de la serviciile secrete, cât şi de la Guvern. Şeful Comisiei parlamentare de supraveghere a SRI, Claudiu Manda (PSD), a comentat că nu are emoţii privind o eventuală urmărire penală in personam îndreptată contra şefului Guvernului întrucât, dacă serviciile ar fi avut indicii că premierul Dăncilă se face vinovată de trădate, aceste informaţii ar fi fost transmise imediat către procurori, fără o cerere formală din partea acestora. „Dacă serviciile de informaţii aveau informaţii în acest sens, trebuiau să informeze DIICOT-ul, nu să aştepte să le spună cineva celor de la DIICOT. Din acest punct de vedere, eu nu am niciun fel de emoţie în ceea ce priveşte acuzaţia de înaltă trădare”, a declarat senatorul Claudiu Manda. Plângerea penală a lui Orban a fost depusă pe 17 mai, el acuzând-o pe Dăncilă de divulgarea unor informaţii confidenţiale şi că i-ar fi furnizat preşedintelui Iohannis date false privind memorandumul în legătură cu mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.