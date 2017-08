Investiții în sănătatea românilor, de la ONG-uri

Singurele investiții în dotarea secțiilor de neonatologie cu incubatoare și renovarea secțiilor unor spitale din orașele mari au fost făcute, în ultimii ani, de ONG-uri. Cel mai nou proiect este renovarea Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți Constanța, finanțat de Fundația Vodafone România, în colaborare cu asociațiile Inima Copiilor și Dăruiește Aripi. Tot la Constanța și tot prin inițiativa unor ONG-uri, a început amenajarea plajelor pentru persoane cu dizabilități. Astfel de proiecte ar fi putut să se facă din inițiativa autorităților locale sau centrale și cu finanțare de la bugetul statului sau din fonduri europene, dar nu s-au făcut.

Proiectul modernizării Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți a Spitalului Județean Constanța, care nu a mai fost refăcută din 1968, anul construirii spitalului, marchează momentul de start odată cu demararea lucrărilor de renovare. Noua secție va avea o suprafață de 800 mp, o capacitate totală de până la 26 de locuri și va fi dotată cu echipamente medicale de ultimă generație, inclusiv o soluție de telemedicină ce va permite medicilor să monitorizeze copiii chiar și din afara spitalului și să transmită informații medicale vitale ori să organizeze video-conferințe cu medici specialiști din alte spitale din România și din străinătate. Proiectul este derulat printr-un parteneriat al Fundației Vodafone România cu asociațiile Inima Copiilor și Dăruiește Aripi. Bugetul întregului proiect este estimat la 1,3 milioane de euro. Finanțarea va fi asigurată prin campania națională de strângere de fonduri organizată de asociațiile Inima Copiilor și Dăruiește Aripi, iar Fundația Vodafone România va dubla suma strânsă din donații.

„Renovarea Secției de Terapie Intensivă Nou-Născuți de la Spitalul Județean Constanța este cel mai amplu proiect finanțat în 2017 de Fundația Vodafone România. Este prioritatea anului pentru noi și un proiect pornit dintr-o nevoie foarte mare de schimbare. În această secție primesc anual îngrijire 1.000 de nou-născuți cu probleme medicale, din județul Constanța și alte trei județe din sud-estul țării: Tulcea, Ialomița și Călărași. Rata mortalității infantile în această regiune este în prezent de trei ori mai mare decât media la nivel european. Ne bucurăm să susținem acest proiect și să folosim forța tehnologiei, prin soluția de telemedicină care va fi implementată aici, pentru a crește șansele acestor copii la supraviețuire”, a declarat Angela Galeța, Directorul Fundației Vodafone România.

După modelul proiectului de la Spitalul Marie Curie din București, unde în 2013 a fost finalizată construcția de la zero a unei aripi de spital, reprezentând cea mai mare finanțare de până acum a Fundației Vodafone România, noua secție de la Constanța va fi dotată cu o soluție de telemedicină care va permite transmiterea securizată de imagini și parametri medicali, în timp real și urmărirea de la distanță a semnelor vitale ale pacienților. Soluția va fi cel de-al zecelea proiect de telemedicină implementat de fundație în România. Primul proiect de telemedicină din seria celor zece a fost realizat pe ambulanțele SMURD în 2005 și a marcat la acel moment o premieră pentru țara noastră.

Și persoanele cu dizabilități vor merge la plajă

La intrarea în stațiunea Mamaia, asociația “Împreună pentru Viitor”, din Constanța, a deschis prima plajă pentru persoane cu dizabilități, într-o zonă cu acces facil. Asociația pune la dispoziția acestora șezlonguri speciale și scaune plutitoare. pentru a ușura intrarea în apele mării. Izabela Ștefan, reprezentanta Asociația “Împreună pentru Viitor”, a declarat că dorește să amenajeze câte un astfel de loc pe fiecare plajă de pe litoralul românesc. La Mamaia, scaunele flotabile și șezlongurile speciale sunt oferite gratuit persoanelor cu nevoi speciale, pe baza cărţii de identitate. Și la Constanța, pe faleza Nord, Asociaţia “Salvează o inimă” pregătește amenajarea unei plaje pentru persoanele cu dizabilităţi, nu doar prin amplasarea șezlongurilor speciale și a scaunelor flotabile, ci prin amenajarea specială a unui parc terapeutic, întins pe 22.000 de metri pătraţi de plajă, cazre va cuprinde două zone de șezlonguri (100 de locuri), două zone de cearșafuri (1.000 de locuri), rampe de acces speciale pentru persoanele cu dizabilităţi, o scenă pentru evenimente, o grădină senzorială de relaxare, un punct de hidratare, două locuri de joacă, o zonă de stimulare auditivă și una de stimulare vizuală și tactilă, un spaţiu de terapie canină, o alee senzorială, un atelier de olărit, scaune mobile plutitoare pentru persoanele cu dizabilități și un cort de prim ajutor. În primele zece zile de la demararea campaniei de strângere de fonduri pentru plaja care va fi construită pe faleza Nord din Constanța s-a strâns deja 15% din bugetul total de 100.000 de Euro de care este nevoie pentru acest proiect. La plajă vor avea acces 100.000 de persoane.

“De când am lansat proiectul, am primit sute de telefoane şi e-mail-uri de la familii care au persoane cu dizabilităţi în grijă, şi s-au arătat extrem de încântaţi de faptul că, în sfârşit, cineva se gândeşte la ei. Îmbucurător este faptul că, în doar 10 zile, am reuşit să strângem 15% din valoarea totală a proiectului, iar perspectivele sunt pozitive. Am toată convingerea că vom reuşi să strângem, în timp util, cu aportul oamenilor minunaţi din ţara aceasta, toată suma necesară, astfel încât proiectul să fie implementat până în 2018. Reamintim de fiecare dată că, în România, aproximativ 1 milion de oameni au o dizabilitate, iar nevoia unui parc terapeutic dedicat lor este imperios necesară”, explică reprezentanții asociației.