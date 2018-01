Mai multe românce au dorit să fie îngrijitoare în Austria însă au fost înşelate de firmele de recrutare

Li s-a promis un loc de muncă în Austria, dar s-au trezit captive într-o mafie care le-a înşelat cu mii de euro. Sunt acuzaţiile a sute de românce, care se plâng că au fost păcălite de intermediari. În schimbul unui job de îngrijitoare la domiciliu, femeile primeau diplome false contracost, dar şi ameninţări, spun ele. Cel puţin 150 de euro erau obligate să plătească, lunar, ca să-şi păstreze locul de muncă."Contractul l-am semnat în genunchi la schimb valutar. Ajunsă la locul unde trebuia să îngrijesc pacienta, am găsit total invers, nimic din ce mi s-a spus." O vom numi Maria. Lucrează de aproape doi ani ca îngrijitoare pentru un bătrân din Austria. A renunţat la firma intermediară prin care a obţinut jobul, după ce a fost obligată să plătească sute de euro lunar. Nejustificat, spune ea: "Am o chitanţă de 150 de euro pentru noiembrie, in ianuarie de 275 de euro unde nu am primit chitanţă, în luna februrarie au venit cu ameninţări, trebuie să le platesc non-stop."

De frică să nu îşi piardă locul de muncă, toate româncele spun că plătesc comisioanele: "Nu au voie, legea 156/2000 scrie clar, se plăteşte un singur comision în Romania. Noi ne plătim şi dările la statul austriac, sănătatea, contribuţiile, transportul."

Elena Popa este cea care a hotărât să scoată la iveală neregulile unei firme de plasare. Reprezentanţii companiei au dat-o în judecată. Şi neagă toate acuzaţiile. Multe femei dezvăluie că au primit certificate false pentru locul de muncă.

Scandalul a ajuns deja şi în presa austriacă, unde jurnaliştii scriu că bătrânii riscă să fie îngrijiţi de oameni fără compentenţă din România. Momentan, numai în Austria, peste 27 de mii de românce îngrijesc la domiciliu persoane în vârstă. Observator.tv