Pacienţii, către Guvern: Cancerele nu se tratează cu promisiuni

Ingram Publishing/Getty Images/Ingram Publishing

Peste 10.000 de români diagnosticaţi cu cancer pulmonar sunt condamnaţi la moarte, deşi în ţara noastră există terapii care cresc rata de supravieţuire a acestor bolnavi. În acest context, reprezentanţii organizaţiilor de pacienţi au cerut, ieri, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Mihai Tudose şi ministrului de Finanţe, Ionuţ Mişa, finanţarea programului de tratament cu imunoterapie, singura șansă pentru bolnavii cu cancer pulmonar metastatic, “cărora li se prescrie inutil chimioterapie”.

Potrivit preşedintelui Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer (FABC), Cezar Irimia, în cazul cancerului pulmonary, în România mortalitatea este foarte ridicată “din cauza diagnosticării tardive şi a lipsei de acces la terapii inovatoare, consecinţe ale unui sistem de sănătate la fel de malign, incapabil să ţină pasul cu medicina modernă şi, la rândul lui, victima unor politici economice învechite, lipsite de viziune pe termen lung”.

În Suedia, 2 din 3 pacienţi sunt în viaţă la un an de la diagnosticarea cu cancer pulmonar, în Bulgaria 40% din pacienţi sunt în viaţă după un an, exemplifică reprezentanţii pacienţilor. În România, mai puţin de 1/3 din cazuri sunt diagnosticate în timp util, media de supravieţuire este de 6-18 luni și doar aproximativ 20% din pacienţi trăiesc mai mult de un an. Practic, supravieţuirea la 5 ani este nulă pentru cei cu boală metastatică.

“Acești pacienți sunt tratați în prezent cu chimioterapie, care consumă resursele sistemului doar ca să le mai prelungească viața cu câteva zile”, în timp ce ghidurile terapeutice moderne și recomandările specialiştilor oncologi recomandă imunoterapia pentru cancerul pulmonar metastatic”, se arată în scrisoarea adresată guvernanţilor.

Potrivit sursei citate, “rectificarea bugetară din septembrie deja face victime” printre aceşti bolnavi, iar numărul lor va creşte dacă următoarea rectificare va fi negativă pentru tratamentele cost-volum şi cost-volum-rezultat. “Cancerele nu se tratează de politicieni cu promisiuni și amânări, se tratează de către medici specialiști cu medicamente recomandate și administrate la timp pacienților, imediat și necondiționat, fără niciun fel de discriminare conform Cartei Europene a Drepturilor Pacientului!”, subliniază Irimia.

“Opriți moartea a 10.000 de români! Cu fiecare ban pe care îl tăiaţi din bugetul pentru medicamente, vă puneți numele pe certificatul de deces a mii de români recent diagnosticaţi cu cancer pulmonar. (…) Îi condamnați la dispariție în timp ce primesc un tratament neadecvat suferinței lor, care consumă astfel nejustificat resurse de la bugetul și-așa extrem de sărac al sănătății”. Scrisoare deschisă FABC