Peste 150 de accidente de tir pe an din cauza parcărilor invadate de hoţi

Numărul accidentelor de tir creşte alarmant, dar autorităţile nu au nici viziune, nici vreo strategie care să elimine problemele din parcările care au fost acaparate de infractori. În afară de amenzi şi opacitate maximă, atunci când transportatorii cer ajutorul ministrului de resort şi al MAI, altceva nu oferă statul, în schimbul taxelor plătite de firmele de transport. Marea problemă a şoferilor de camion este lipsa locurilor în care să se poată odihni - conform legii - pentru că sunt atacaţi constant de hoţi, de care trebuie să se apere.

Miercuri seară, un tir s-a răsturnat pe calea ferată, în zona Câineni-Cornetu, şi a fost lovit de trenul Regio 2464 (Podu Olt – Băbeni), care a deraiat, blocând circulaţia feroviară în zona Valea Oltului. Şoferul camionului ar fi adormit la volan. În zona Valea Oltului s-au raportat mii de atacuri asupra şoferilor care ar trebui să se odihnească în parcări, dar autorităţile nu au luat niciun fel de măsură pentru a asigura paza acestora. Şoferii profesionişti au în spate o poveste fără sfârşit a lipsei totale de comunicare între reprezentanţii patronatelor şi autorităţi. La prima vedere, cei care nu cunosc domeniul Transporturilor în România pot da vina pe încălcarea legilor şi a regulamentelor, pe neglijenţa şoferilor sau pe lăcomia patronilor, care le cer angajaţilor ore de muncă în plus. Dar situaţia este, de fapt, mult mai gravă. Cei mai mulţi şoferi de tir ajung să facă accidente rutiere pentru că nu au unde să se odihnească în orele prevăzute de lege, iar în parcări trebuie să treacă la al doilea job, cel de bodyguard, pentru a-şi păzi tirurile.

De pază, în parcarea cu vandali

În România sunt peste şase milioane de autovehicule, dintre care numai 135.000 sunt de transport marfă şi circa 30.000 de transport persoane. Anul trecut au fost 156 de accidente grave, în care au fost implicaţi şoferi profesionişti, soldate cu decesul a 48 de persoane, din totalul de aproape 1.900 de victime ale accidentelor rutiere. Statistica arată deci un procent mic al accidentelor rutiere provocate de camioane sau autocare, dar situaţia este oricum alarmantă, pentru că, în majoritatea cazurilor, regulile nu sunt încălcate din vina şoferilor sau a formelor de transport. “Cine nu aplică regulile suportă consecinţele legii. Şoferul poate să facă ce vrea el în timpul liber, fiecare asumându-şi răspunderea, dar, pe de altă parte, nu există condiţiile pentru odihnă, deoarece nu avem parcări. Şoferul trebuie să stea de pază, în timpul de odihnă, pentru că ştie că are 1.000 de litri de motorină, care se fură, ştie că hoţii fură roţile de rezervă, fură marfă. Noi am sesizat acest lucru la Ministerul de Interne şi am cerut să asigure parcări sau paza celor existente”, a declarat, pentru Jurnalul Naţional, Radu Dinescu, secretar general al patronatului din Transporturi, UNTRR. De mulţi ani de când se întâmplă aceste lucruri şi se raportează către autorităţi, Ministerul Transporturilor şi MAI închid ochii şi merg mai departe cu lipsa totală de măsuri, iar atacurile din parcările pentru tiruri se înmulţesc. Mai mult, un şofer care fuge de hoţi, dar astfel depăşeşte timpul legal de condus, este amendat şi nici măcar nu are dreptul să se apere, chiar dacă este victimă. “La Buzău şi la Bacău am avut situaţii semnalate de şoferi, care au spus că vin cei de la Poliţia Locală şi le spun să plece din parcare, pentru că se fură. Am avut situaţii în care şoferul s-a dat jos din camion, pentru că a auzit că cineva umblă la marfă, şi a primit o rangă în cap, apoi a stat internat în spital trei săptămâni. S-au înmulţit aceste acte de vanadalism şi în străinătate, mai ales în Franţa”, mai spune reprezentantul UNTRR.

ISCTR amendează victimele furturilor

Şoferii ar trebui să poată să doarmă în tiruri, aşa cum se întâmplă în toată lumea, dar în România este aproape imposibil. “Regula generală este ca şoferul să doarmă în camion. Tirurile sunt moderne, au instalaţii de încălzire şi de răcire, au televizor, laptop, cafetieră, toate condiţiile asigurate, dar nu se pot odihni din cauza hoţilor. Pe Valea Oltului sunt foarte multe incidente de acest fel. Am avut un caz, cu un şofer care s-a dus în parcare, a auzit hoţii că umblau la rezervor, a pornit camionul şi a plecat. S-a dus acasă, la Piteşti. ISCTR l-a amendat, pentru că a depăşit timpul de conducere, deşi omul a arătat că avea capacul rezervorului forţat cu ranga”, mai spune Radu Dinescu.

Atunci când ceri să se repsecte un regulament, trebuie să creezi şi condiţiile. E inacceptabil să vină Poliţia Locală şi să le spună şoferilor de camion să plece din parcare pentru că se fură. Am solicitat Ministerului de Interne să marcheze pe hartă locurile în care sunt parcări şi să asigure paza acestora.

Taxele plătite de transportatori pentru utilizarea drumurilor ar trebui să fie folosite şi pentru amenajarea şi paza parcărilor pentru tiruri, în care să se poată odihni şoferii, dar acest lucru nu se întâmplă în România

Reglementări europene foarte stricte

Regulamentul 561 din 2006 prevede foarte clar perioadele în care şoferii pot conduce şi pe cele de odihnă. “Şoferii conduc patru ore şi jumătate, fac 45 de minute pauză, nu mai mult de nouă ore pe zi. Maximum de două ori pe săptămână pot să conducă zece ore pe zi, dar fără să depăşească 90 de ore în două săptămâni consecutive, apoi fac pauză 45 de ore”, explică Radu Dinescu, secretar general al UNTRR. Toate înregistrările activităţii se fac automat, prin tamograf, fiecare şofer având un card prin care poate fi verificat oricând, în orice ţară europeană, pentru activitatea din ultimele 28 de zile. În cazul încălcării regulilor, amenzile sunt extrem de mari în toate ţările UE. “Unde avem abateri grave, acestea sunt clasificate tot la nivel european şi se poate ajunge până la retragerea licenţei de transort. Răspunderea este şi a firmei, şi a şoferului, în funcţie de abaterea constatată”, mai spune reprezentantul UNTRR.

Şoferii profesionişti merg periodic şi la control medical şi psihologic. În România sunt chiar mai restrictive aceste controale, faţă de celelalte ţări, unde oamenii sunt mai responsabili, iar sancţiunile sunt mai drastice şi chiar se aplică.

Trenul care a deraiat în judeţul Vâlcea a intrat în coliziune cu tirul căzut pe calea ferată. Şoferul camionului adormise la volan. Din fericire, la spital au fost transportate doar patru persoane rănite, care acum sunt în stare stabilă

Circulaţia feroviară a fost blocată, în zona Valea Oltului, mai mult de 12 ore, din cauza accidentului provocat de tirul răsturnat.