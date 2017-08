Poliția Română a publicat online o scrisoare pentru şoferi: 'Nu este plăcut să mergi la rudele victimelor accidentelor rutiere și să le dai vești proaste'

Mii de persoane sunt aşteptate în perioada 1-3 septembrie să participe, la Tulcea, la ediţia cu numărul şapte al Rowmaniafest - Festivalul Internaţional al Bărcilor cu Vâsle, se arată într-un co...

In urma cu un an, Spitalul Clinic Judetan de Urgenta Ilfov a infiintat o sectie de ortopedie. In curând, aceasta sectie va putea functiona la capacitate maxima, datorita noilor dotari cu aparatura de ultima...