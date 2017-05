Proxenetism sub tutela Protecției Copilului

Casele de copii sunt în centrul celor mai grave scandaluri, de mulți ani: proxenetism, copii bătuți, maltratați, legați de paturi sau de ușa de la intrare, copii dați spre adopție fără a se cerceta familiile la care ajung și care apar apoi în statistici, ca victime ale proxeneților. Dar fiecare cercetare la Direcțiile pentru Protecția Copilului se termină la fel, în fiecare județ: tutela Autorității Naționale pentru protecția copilului, din Ministerul Muncii, trimite corpul de control și se închid toate dosarele. Se închid și gurile celor care ar vrea să vorbească, imediat cum ajunge corpul de control la fața locului, și nimeni nu oferă nicio explicație.

La Direcțiile pentru Protecția Copilului (DGASPC), mai ales în Dolj, Olt, București-Ilfov și Dâmbovița, nu s-a putut face nimic nici cu Poliția: deși au intervenit forțe de ordine din mai multe structuri, scandalurile se țin lanț. Angajații din DGASPC-uri care vor să vorbească sunt amenințați de conducere cu desființarea posturilor, unii au fost deja victime, chiar și fără a exista probe concrete împotriva lor, iar copiii sunt în pericol, fără nicio apărare. În județul Dâmbovița a descins DIICOT, de mai multe ori, din 2015 până acum, după ce s-a descoperit că proxeneții primeau „marfă” chiar de la angajații centrelor de plasament. Una dintre adolescentele “trimise la produs” de o angajată a centrului Floare de Colț din Târgoviște a fost găsită moartă, în condiții suspecte, în 2016, alta a fugit, dar problemele tot nu se rezolvă. În continuare nu se schimbă nici modul de operare, nici sistemul, nici conducerea instituțiilor. Au apărut cazuri noi, există dosare deschise, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA) trimite din când în când corpul de control la centrele de plasament, dar de fiecare dată se opresc cercetările și nimeni nu găsește soluții pentru a opri abuzurile.

Autoritatea națională nu știe ce să facă

În urma situației pe care am semnalat-o șefei ANPDCA săptămâna trecută, la DGASPC Dâmbovița, luni dimineață a fost trimis corpul de control, ca de obicei, dar, tot ca de obicei, sursele noastre din centrele de plasament ne-au anunțat că li s-a impus să nu vorbească nici măcar cu reprezentanții autorităților, sub aceeași amenințare cu desființarea posturilor. Șefii din centrele de plasament par a avea deja ca mod de operare OMERTA. „Colegii mei au plecat de ieri și vor mai cerceta câteva zile. Eu am semnat delegațiile ieri dimineață (luni – n.r.) și s-a plecat. Opinia mea este că dacă vrei să descoperi ceva, tot nu descoperi, dacă nu vor să-ți arate, indiferent dacă-i anunți sau nu-i anunți. Dați-mi o sugestie, cum să fac. M-aș duce și noaptea, la trei dimineața, fără să spun nimănui, dar același lucru se poate întâmpla”, ne-a declarat șefa ANPDCA, Gabriela Coman. Angajații centrelor de plasament care sunt controlate acum în județul Dâmbovița nu mai au încredere în corectitudinea corpului de control de la ANPDCA, după ce au fost amenințați, dar și după ce au aflat că fiica directoarei DGASPC Dâmbovița este angajată la ANPDCA și ar putea interveni în desfășurarea anchetei. Șefa ANPDCA ne asigură că nu poate fi vorba despre un conflict de interese. „Da, lucrează la noi (Monica Geală, fiica directoarei DGASPC, Cristiana Bucur – n.r.), dar este suspendată acum, pentru concediul de naștere. În niciun caz nu e vorba despre un conflict de interese. N-are nicio legătură, ea lucrează la strategii și programe, nici nu-i cunoaște pe colegii ei de la corpul de control. Nu știu cine și-ar asuma să acopere așa o nenorocire. Vă garantez că din punctul meu de vedere, cine greșește plătește. Ne ducem peste tot în control”, ne-a mai explicat Gabriela Coman. Aceasta spune că ANPDCA ar trebui să fie ajutată și de celelalte instituții, pentru a se putea rezolva problemele din sistemul scăpat de sub control. „Problema mai este că noi ducem tot în spate, dar ar trebui să mai miște și celelalte instituții. Eu nu pot să fac o treabă în locul Direcției, în locul Poliției sau a Parchetului”, mai spune șefa ANPDCA.

Ajungem la situația în care găsim niște fete pe stradă, constatăm că se prostituează și le luăm la noi, în centrul de plasament. Greșit! N-ar trebui să se întâmple așa ceva. Ele ar trebui să beneficieze de niște servicii specializate, cu un alt tip de personal, să nu se poată afla adresele, să primească alt tip de servicii. Dar nu există aceste instituții. Atunci nu putem să lăsăm aceste fete pe stradă și le luăm în centrele de plasament. (Gabriela Coman, șefa ANPDCA)

Dată în plasament celui care o trimitea „la produs”

Cea mai nefericită situaţie de la centrul de plasament Floare de Colț din Dâmbovița este a adolescentei C. V. I., de 17 ani, care a fost încredinţată în plasament Mihaelei Făşie, în primăvara anului trecut, deși exista un proces pe rol. Fata a cerut ajutorul Poliției, spunând că fiul respectivei, Liviu George Oacheşu, o obliga să se prostitueze. Conducerea DGASPC Dâmboviţa nu a așteptat nici măcar o hotărâre a instanţei și, pe baza unei simple cerei aprobate de directorul general DGASPC, Mihaela Făşie a obţinut încredinţarea ei. „Adică i s-a dat copilul în plasament fără anchetă socială? Cine a luat decizia aceasta de plasament ar trebui să-și facă bagajul și să se ducă acasă. Fetele trebuie să fie mutate, nu lăsate tot în zona în care sunt expuise. Să dai plasament unei familii pe care n-o verifici este inadmisibil”, spune Gabriela Coman. Managerii de caz s-au opus cu vehemenţă încredințării fetei, pentru că ştiau istoricul acesteia în familia respectivă. Și instituţia Avocatului Poporului a verificat condiţiile de îngrijire a minoirilor de la centrul din Târgoviște.

Am colaborat cu organele de anchetă, în descinderea de anul trecut, la centrul de plasament Sfânta Maria, din București, unde fetele erau exploatate sexual. Ne-au cerut concursul și am fost împreună la descindere, când au fost luați copiii abuzați. Gabriela Coman, directoarea ANPDCA

Directoarea ANPDCA, Gabriela Coman, spune că autoritatea pe care o conduce nu poate face și treaba Parchetului, a Poliției, a DIICOT sau a Consiliilor Județene. Mai mult, chiar dacă ANPDCA informează Consiliile Județene, acestea nu aplică aproape niciodată sancțiuni angajaților DGASPC „care sunt oamenii lor”.