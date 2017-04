AVERTIZARE. Cod portocaliu de inundaţii pe afluenţii râului Buzău; Cod galben pe râuri din 10 bazine hidrografice,până vineri după-amiază

Cornel Putan/Intact Images

Afluenţii râului Buzău, aferenţi sectorului aval staţiei hidrometrice Nehoiu (judeţul Buzău) se află sub avertizate Cod portocaliu de inundaţii până joi, la ora 18:00, iar râurile din 10 bazine hidrografice din zona Munteniei, Moldovei şi Dobrogei se vor afla sub Cod galben de inundaţii până vineri după-amiază.



Conform prognozei Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 20 aprilie, ora 6:00 - 20 aprilie, ora 18:00, pe afluenţii Buzăului, aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu - judeţul Buzău se vor produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale Cotelor de Apărare. Fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare în bazinele hidrografice Slănic şi Câlnău, dar şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor atenţionate.



Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteo pentru următoarele 48 de ore, hidrologii au prelungit, până joi, la ora 12:00, avertizarea Cod galben de inundaţii emisă pentru râurile din bazinele hidrografice: Desnăţui, Jiu (sector aval S.H. Sadu şi afluenţii Jiului aferenţi acestui sector) din judeţele Gorj, Mehedinţi şi Dolj.



Potrivit INHGA, fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele râuri din bazinele hidrografice: Coşustea, Motru - bazin superior, Gilort - bazin superior.



De asemenea, până vineri la ora 16:00, se vor afla sub Cod galben de inundaţii râurile din bazinele hidrografice: Olt (afluenţii aferenţi sectorului aval Călimăneşti) din judeţele Gorj, Vâlcea, Argeş, Olt şi Dolj, Vedea din judeţele Argeş, Olt şi Teleorman, Argeş (bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior) - judeţele Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Teleorman şi Ilfov, Ialomiţa (bazin superior şi mijlociu), Prahova - judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ialomiţa.



Hidrologii precizează că fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele râuri din bazinele hidrografice: Olteţ - bazin superior, Vedea - bazin superior, Neajlov, Ialomiţa- afluenţi bazin superior şi mijlociu şi Teleajen.



Tot până vineri, la ora 16:00, sunt avertizate şi râurile din bazinele hidrografice: Buzău (afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu) - judeţul Buzău, Călmăţui - judeţele Buzău şi Brăila, Bârlad şi afluenţi (judeţele Iaşi, Vaslui, Bacău, Vrancea şi Galaţi), Rm. Sărat (judeţele Buzău şi Vrancea), afluenţii mici ai Siretului din judeţele Galaţi şi Vrancea, afluenţii mici ai Prutului din judeţele Vaslui şi Galaţi, râurile mici din Dobrogea - judeţele Tulcea şi Constanţa. Fenomenele se pot produce cu probabilitate mai mare pe unele râuri din bazinele hidrografice: Niscov, Slănic, Câlnău şi pe râurile mici din judeţele Vaslui, Galaţi şi Tulcea.



Meteorologii au prelungit, miercuri după-amiază, avertizările Cod galben şi Cod portocaliu de precipitaţii abundente şi vânt puternic în majoritatea regiunilor până vineri, la ora 14:00. www.agerpres.ro