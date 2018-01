Cod galben de ceață în Moldova, Hunedoara și Caraș-Severin

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod galben de ceaţă valabilă pentru şapte judeţe din Moldova şi pentru Hunedoara şi Caraş-Severin.



Astfel, intră sub incidenţa avertizării judeţele Vaslui, Bacău, Vrancea, Iaşi, Botoşani, Neamţ, Galaţi.



În aceste zone, până la ora 14:00, se va semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 metri, izolat sub 50 metri. Fenomenul se va manifesta inclusiv pe drumurile europene E85, E581, E583, E574, E58 şi drumurile naţionale.



Ceaţă va fi şi judeţele Hunedoara şi Caraş-Severin, unde codul galben este valabil până la ora 13:00.

