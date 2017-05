Cod galben de ceaţă în şase judeţe din Transilvania şi Dobrogea; averse în două judeţe din Muntenia

trendobjects/Getty Images/iStockphoto bad weather driving - foggy hazy country road bad weather driving - foggy hazy country road

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă dimineaţa, atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru şase judeţe din Transilvania şi Dobrogea, în timp ce în două judeţe din Muntenia este în vigoare o avertizare de averse.



Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, în mai multe localităţi din judeţele Maramureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Satu Mare (zona joasă) se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 metri şi izolat sub 50 de metri. Până la ora 10:00, ceaţa şi vizibilitatea redusă va persista şi în judeţul Constanţa.



De asemenea, până la ora 8:30, mai multe localităţi din judeţele Ilfov şi Giurgiu se află sub atenţionare Cod galben de averse ce vor depăşi 20 - 25 l/mp.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim şase ore, menţionează ANM. www.agerpres.ro