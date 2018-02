E razna rau! Cald la Polul nord, iar Europa dardaie!

Caderi abundende de zapada, vant, viscol, mercurul din termometre coborand mult sub zero... Cam asta se intampla in Europa. In acest timp, la Polul Nord e cald, adica temperaturile sunt cu 25 de grade peste valorile normale pentru aceasta perioada a anului.

"Bestia din Est", cum a fost botezat gerul nemilos venit din Siberia, a abatut asupra Europei o iarna neobisnuit de severa pentru sfarsitul lunii februarie. In acest timp, la cap Morris Jesup, o statie meteo din nordul Groenlandei, s-au inregistrat, in 19 si 20 februarie, temperaturi care au depasit 0 grade, in conditiile in care, in mod normal, aici ar fi trebuit sa fie minus 30 de grade.

Intre timp, Europa tremura si inoata in nameti de zapada.De la Moscova la Paris, trecand prin Roma, locuitorii Batranului continent urmaresc cu sufletul la gura prognozele meteo, care refuza cu incapatanare sa anunte o imbunatatire imediata a vremii.

Un fenomen meteorologic numit "încălzire stratosferică bruscă" a provocat în apropiere de Polul Nord temperaturi egale sau peste punctul de îngheţ. "În termeni relativi, asta înseamnă o anomalie de temperatură de 30 de grade Celsius", a notat pe Tweeter Robert Rohde, om de ştiinţă în cadrul organizaţiei Berkeley Earth din Washington, Statele Unite.

La Polul Nord nu există senzori de măsurare permanentă a temperaturii, dar serviciile de meteorologie din SUA şi ţările scandinave au marcat la 25 februarie, valori deosebit de inalte."Temperaturi pozitive în apropiere de Polul Nord în timpul iernii s-au atins pe durata a patru ierni, între 1980 şi 2010", a declarat Robert Graham, climatolog la Norwegian Polar Institute. "Acum, s-au consemnat in patru din ultimele cinci ierni", a adaugat expertul.