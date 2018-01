Din India pana in Franta: Ce mananca angajatii in pauza de masa!

Cum arata pauza de masa in diferite tari ale lumii? Ce mananca anagajatii in mijlocul zilei? Cat timp pierd unii si altii pentru a-si potoli foamea? Si cat de gustoasa este mancarea? Intrebari la care a incercat sa raspunda BBB Capital.

Unii ciugulesc ceva chiar la locul de munca, ce isi aduc de acasa, altii merg in parc si savureaza un sandvis sau iau pranzul fie la restaurantul din colt, fie la unul pentru VIP-uri.

India: La sufertas

Cei care traiesc si locuiesc la Mumbai aloca mult mai putin timp decat inainte pentru masa de pranz, spune Mukul Pareh. De regula, mananca la locul de munca. Pareh este administratorul unei firme de contabilitate si a amenajat un loc special unde subalternii sau pot servi masa.

De obicei este un pachet luat de acasa, dar exista si alta varianta, unica, specifica locului. Este vorba de dabbawala, un serviciu de livrare a unor meniuri calde comandate fie de la un restaurant, fie pregatite in conditii casnice. Mancare este adusa in sufertase speciale.

Uganda: Gustarea de pe tava

Uganda este alta tara unde oamenii nu-si permit sa piarda timpul cu mancatul la pranz. Sarah Gimono este manager de proiecte la o organizatie necomerciala. Potrivit spuselor sale, cand mananci repede, pot munci mai mult. Totusi, oamenii se straduiesc sa nu sara peste masa de pranz. "In Uganda, cina nu este atat de importanta ca pranzul", a precizat tanara de 27 de ani care, de regula, merge in pauza de 30 de minute la un restaurant din apropiere.

Cand pleaca in delegatii, ceea ce se intampla destul de des, Sarah prefera comerciantii ambulanti, asa numitele "tavi stradale", care ofera mancare ieftina, dar foarte gustoasa, preparata dupa traditiile locului. Un exemplu ar fi "rolexul", o clatita umpluta cu un amestec din ceata prajita, rosii si ou.

SUA: Ceva de rontait

In varsta de 40 de ani, Vanessa Monroy, de profesie plimbator de caini, spune ca, la New York, poti pierde toata pauza de masa stand la coada pentru o salata sau un sandvis. Pentru a evita asemenea neplaceri, ea prefera sa isi ia de acasa cate ceva de rontait: saleuri, fructe uscate, pateuri, pentru a ciuguli pe toata durata zilei de munca.

"Imi este mai simplu sa mananc bine dimineata. Iar cand plec, imi indes bine in geanta tot felul de pungulite cu mancare, cu portii mici, ceea ce este foarte bine pentru sanatate", explica Vanessa.

In SUA, pauza de masa este mai scurta decat in multe alte state. Conform unui studiu realizat in 2016 de firma Edenred, aproximativ 51% dintre participantii la chestionar au declarat ca aloca pranzului intre 15 si 30 de minute. Doar 3% s-au putut lauda cu 45 de minute.

Filipine: Jollijeeps

"Jeep-urile vesele", tarabe ambulante cu mancare, au aparut cu cinci ani. A fost ideea autoritatilor locale din Makati care au dorit, astfel, sa "ordoneze" comertul stradal cu produse alimentare. "Daca, de obicei, chioscurile specializate iti ofera pachete cu mancare grasa, jollijeep-urile au meniuri sanatoase, mancaruri pregatite dupa retete simple, populare. Aceste tarabe le gasesti pretutindenti in oras", spune Fite Ragas.

Filipinezii respecta cele trei mese principale de peste zi. De aceea, legislatia prevede pentru pranz o pauza de o ora pentru fiecare angajat care lucreaza opt ore.

Franta: Masa la restaurant

Franta este recunoscuta pentru generozitatea obiceiurilor legate de pauza de pranz. Acelasi sondaj Endenred arata ca 43% dintre francezi petrec cel putin 45 de minute la masa, iar 72% au precizat ca merg la restaurant cel putin o data pe saptamana.

Francois Pelon este designer si, de regula, gateste chiar la firma din produsele cumparate din piata in fiecare dimineata. O activitate la care participa toti colegii lui. Dar la cateva zile merg cu totii la restaurant, un local situat nu departe de firma si unde stau in jur de o ora. Nu e vorba de timp pierdut, pentru ca, chiar si in fata farfuriilor aburinde, discutiile incepute la birou continua.